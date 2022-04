Chilliger als Minecraft: Deutsches Spiel geht auf Steam steil

Ein deutscher Aufbau-Hit klettert die Steam-Charts hinauf. Bildquellen: Toukana Interactive, Valve, Getty Images/DeanDrobot.

Die Städtebausimulation Dorfromantik aus deutschem Studio sorgt schon eine Weile für Aufsehen. Die liebevolle Grafik und die friedliche Atmosphäre sorgen für Entspannung pur. Jetzt hat das chillige Spiel die Early-Access-Phase verlassen und startet mit Release nochmal voll in den Steam-Topsellern durch.

Ist der neue Steam-Star noch gechillter als Minecraft?

Das deutsche Spiel Dorfromantik macht seinem Namen alle Ehre. Das Indie-Spiel ist seit seinem Release am 28. April direkt zurück in die Topseller auf Steam geklettert. Auch in den Nutzerrezensionen zeigen sich die Spieler absolut begeistert. (Quelle: Steam)

Dorfromantik beschreibt sich auf Steam als "entspanntes Aufbaustrategie- und und Puzzlespiel, bei dem du nach und nach idyllische Dorflandschaften aus Kärtchen aufbaust". Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Mischung aus dem Brettspiel Carcassonne und dem Rundenstrategieklassiker Civilization. Ihr müsst euch jedoch nicht vor gierigen Mitspielern fürchten, die eure Burgen klauen wollen oder eure Städte gegen Atombomben anderer Reiche schützen. Stattdessen könnt ihr wie im Creative-Mode von Minecraft entspannt bauen und eurem Dorf beim Wachsen zusehen.

Schaut euch die ruhige Atmosphäre von Dorfromantik einfach im Launch-Trailer an:

Dorfromantik: Release-Trailer

Steam-User vergleicht Dorfromantik mit Minecraft

Auch Steam-User loben Dorfromantik aus vollem Herzen. Aktuell sind 97 Prozent der über 12.000 Bewertungen positiv. So sei es das perfekte Spiel, um sich nach der Arbeit zu entspannen. Der User Fuzzy Acorn schreibt, dass er Stunden damit verbringen könnte, das beste Layout für sein Dorf zu finden.

Der User Dexaldem spricht zunächst eine Warnung aus: So sei Dorfromantik vor allem ein Puzzlespiel. Es sei keine Stadtsimulation wie etwa Sim City und müsse das auch gar nicht sein. Vor allem die entspannende Musik erinnere ihn an Minecraft. Dort könne man auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe ebenfalls friedlich bauen.

Wenn ihr euch lieber in Minecraft entspannen wollt, könnt ihr es euch hier im PlayStation-Store ansehen:

