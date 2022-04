Epic Games: Schnappt euch 2 neue Gratis-Spiele

Epic Games: Jetzt gibt es zwei neue Gratis-Spiele. (Bildquelle: Curve Games / Jamakosy, Getty Images)

Aktuell könnt ihr euch bei Epic Games zwei neue Gratis-Games für den PC schnappen. Diese Woche gibt es zwei skurrile Spiele-Perlen, die mit jeder Menge Humor zu überzeugen wissen. Wie gewohnt sind sie nur für kurze Zeit kostenlos verfügbar.

Epic Games: 2 neue Gratis-Games verfügbar

Diese Woche gibt es in Epics Online-Shop für PC-Spieler zwei Indie-Games abzustauben, die voll und ganz auf kuriosen Humor setzen: Just Die Already und Paradigm.

Just Die Already ist ein verrücktes Sandbox-Spiel von dem Studio, das seinen skurrilen Humor bereits mit Goat Simulator bewiesen hat. In dem neuen Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle eines Senioren, der aus seinem Altersheim herausgeworfen wird und in der Folge allerlei Zerstörung in seiner Stadt anrichtet.

Just Die Already im Epic Games Store anschauen

Erstes Gameplay gibt es im Trailer zu sehen:

In Paradigm könnt ihr dagegen ein überaus surreales Indie-Abenteuer erleben. Ihr spielt den Mutanten Paradigm und begleitet ihn auf seiner grotesken Flucht vor einem bedrohlichen Konzern, der ihm ans Leder will.

Paradigm im Epic Games Store ansehen

Schaut euch den Trailer zu Paradigm an:

Dieses Gratis-Spiel gibt es in der nächsten Woche

Ab nächstem Donnerstag dürfen sich PC-Spieler dann über ein neues Gratis-Spiel freuen: Terraforming Mars.

In dem Sci-Fi-Strategie-Spiel müsst ihr den roten Planeten für Menschen bewohnbar machen und dabei auf eure Ressourcen achten, die Atmosphäre verändern, Städte errichten sowie komplexe Technologien entwickeln und nutzen.

Terraforming Mars im Epic Games Store ansehen

Schaut euch den Trailer zu Terraforming Mars an:

Dieses neue Gratis-Spiel könnt ihr euch ab dem 5. Mai 2022 kostenlos herunterladen. Danach wechselt das Angebot im Epic Games Store wieder.