Anti-Speedrun: Elden-Ring-Fan meistert Spiel so langsam wie möglich

Ein Elden-Ring-Spieler wagt eine wahnwitzige Challenge. (Bildquellen: YouTube/Iron Pineapple, Getty Images/Vadym Pastukh)

Während Speedrunner alles daran legen, jede Sekunde in Elden Ring abkürzen zu können, lässt sich YouTuber Iron Pineapple auf eine völlig gegensätzliche Challenge ein. Denn dieser will in seinem Video herausfinden, ob das knallharte Action-Game auch dann gemeistert werden kann, wenn seine überladene Ausrüstung ihn zum langsamsten Spieler der Welt macht.

Elden Ring: Die härteste Challenge des Spiels?

Die Dark-Souls-Reihe und jetzt auch Elden Ring sind das Mekka der Challenges. Ob Speedrun, exotische Steuerung oder das Kämpfen mit verbundenen Augen, alles schon geschehen.

Die neueste Herausforderung des YouTubers Iron Pineapple ist dabei besonders herausstechend. Er hat sich die Frage gestellt, ob man das gesamte Spiel mit einem überladenen Charakter meistern kann.

Wie Iron Pineapple in seinem 35-minütigen YouTube-Video gekonnt erklärt, gibt es drei herkömmliche Wege, seine Ausrüstung zu wählen. Entweder spielt ihr euren Charakter in leichter, mittlerer oder schwerer Rüstung. Doch dabei vergessen viele, dass es eine weitere Kategorie gibt: die Überladene.

Diese meiden fast alle, weil es fast wahnwitzig wäre, mit dieser zu spielen. Da eure Figur in diesem Zustand weder Ausweichen, Rennen noch Springen kann. Alles essentielle Fähigkeiten in den erbarmungslosen Boss-Kämpfen von Elden Ring.

Das hält Iron Pineapple nicht davon ab, diese Challenge für sich zu wählen. Obendrein hat er sich vorgenommen, sein Pferd im Action-RPG nicht anzurühren. Es sei denn, er kommt an einer Stelle partout nicht weiter. Das sorgt zusätzlich für den wohl langsamsten Run, den die Welt je bei Elden Ring gesehen hat.

Wenn ihr ihn mit eigenen Augen sehen wollt, könnt ihr euch das gesamte Video in englischer Sprache hier ansehen:

Doch Iron Pineapple möchte die extra Portion Qual gerne auf sich nehmen. Wie er in seinem Video berichtet, wird diese äußerst langsame Fortbewegung durch die Open World später noch zu einer absolut wohltuenden Zen-Erfahrung.

Mit dem überladenen Status werden einfache Gegner-Begegnungen schnell zu echten Boss-Momenten. So wird ein Riese mit davorstehenden Bogenschützen zu einem knallharten Widersacher. Genau diese Wandlung von Ereignissen macht für Iron Pineapple den Reiz dieser Challenge aus, wie er mehrfach betont.

Was sind die Schwierigkeiten der Challenge?

Wie sich in den Boss-Kämpfen schnell zeigt, bedient sich Iron Pineapple einer Taktik aus Blocken und Stoßen, wann immer er sich sicher fühlt. Durch seine hohe Verteidigung und Schadensabsorption, kann er einfach sehr viel einstecken. Im späteren Verlauf wird sich auch noch zeigen, dass diese Herangehensweise mit besserer Ausrüstung gar nicht mehr so viele Nachteile bietet, wie man anfänglich vermuten würde.

Gerade bei der Fortbewegung muss der YouTuber oftmals kreativ werden. Besonders bei Plattform-Elementen, wo kleine Hürden nur mit Sprüngen überwunden werden können, nutzt er alle Tricks, die ihm das Spiel erlaubt. Statt des normalen Sprungs, bedient sich er sich der Fähigkeit Löwenkralle des Claymore-Schwerts, die ihn trotz des Übergewichts grazil springen lässt.

An einer Stelle helfen allerdings alle Kniffe und Ideen nichts. Iron Pineapple schnappt sich am Berggipfel der Riesen sein Pferd und nutz dessen Sprung-Funktion einmalig im Spiel. Später findet er allerdings doch noch eine kreative Lösung und zeigt, dass die eine weitere Fähigkeit der Schlüssel zum Erfolg gewesen wäre.

Beim Elden Beast angekommen, wollte Iron Pineapple dieses eigentlich nur mit seinem Schild erlegen, doch war die Bewegung des Boss-Gegners zu viel des Guten. Er bediente sich für diesen Schlusskampf also dem Quickstep, um den Encouter nicht unnötig ausufern zu lassen. Damit beweist der YouTuber, dass Elden Ring mit Überladung durchgespielt werden kann.

Um diesem Triumph noch die Krone aufzusetzen, steht allerdings noch eine Herausforderung aus: Der Kampf gegen den wohl schwersten Boss – Malenia.

Mit seiner gewohnten Taktik stellte selbst diese gnadenlose Widersacherin kein Problem dar. Wie in vielen Situationen zuvor, musste Iron Pineapple bestimmte Attacken oder Eigenheiten der Gegner kreativ kontern, wie zum Beispiel mit dem Wurf eines gefrorenen Topfs, wenn sie kurz in die Lüfte steigt.

Für Iron Pineapple demonstriert dieser eigentlich als Challenge geplante Durchgang, wie effektiv Großschilde, Stoßschwerter und schwere Rüstungen sind.

Die unzähligen Hürden denen er begegnet ist und trotz der Challenge meistern konnte, zeigen für ihn schlussendlich wie durchdacht und flexibel das großartige Spieldesign von FromSoftware in Elden Ring ist.