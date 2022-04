PS4 & PS5: Über 1000 Spiele zum Spitzenpreis – Das sind die besten Angebote

Besonders Anime-Fans kommen beim aktuellen PlayStation-Sale auf ihre Kosten. (Bild: Idea Factory)

Im PlayStation Store sind mal wieder über 1.000 Spiele und DLCs im Angebot. Im besonderen Fokus: Spiele aus Fernost. Wir verraten euch, welche japanischen Games sich besonders lohnen und wo ihr am meisten sparen könnt.

Koop-Action, Mammuts und Star Wars

Super Spiele und fette Rabatte. Unter dem Banner der "Golden Week" hat Sony über 400 Spiele aus Japan reduziert. Dazu gesellen sich noch rund 700 Games, die ebenfalls im Angebot sind. Laut Headline kostet euch kein Spiel mehr als 20 Euro. Wir haben uns für euch umgeschaut und ein paar echte Perlen entdeckt. Los geht's mit einem echten Must-have:

It Takes Two für 15,59 Euro

Das Koop-Spiel hat zahllose Preise gewonnen und gilt gemeinhin als eins der besten Koop-Spiele aller Zeiten. Besonders cool: Wenn ihr das Spiel mit einem Freund spielen wollt, braucht ihr das Game nur einmal zu kaufen. Euer Partner kann dann dank dem Freundes-Pass kostenlos über seine Konsole mitspielen.

Far Cry Primal: Apex Edition für 10,49 Euro

Falls ihr von Far Cry prinzipiell die Nase voll habt, solltet ihr dennoch einen Blick auf Far Cry Primal werfen. Das prähistorische Far Cry ist vielleicht der insgeheim beste Ableger seit Teil 3. Das Setting ist herrlich unverbraucht, die Welt ist nicht zu riesig und ihr könnt auf einem Mammut reiten. Noch Fragen?

Star Wars Jedi: Fallen Order für 9,99 Euro

Fallen Order ist eine wilde Mischung aus Dark Souls und Uncharted. Knackige Kämpfe, viel Erkundung und eine spannende Story erwarten euch. Und keine Sorge: Falls euch Souls-Spiele generell zu schwer sind, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad jederzeit reduzieren. So spielt sich das Jedi-Abenteuer eher wie ein Hack n Slay.

Das sind unsere Empfehlungen. Eine komplette Übersicht aller 746 Items erhaltet ihr dagegen direkt im PlayStation Store.

Japan-Sale: Die besten Spiele aus Fernost

Kommen wir zu den besten Angeboten aus der Golden Week. Hier haben wir euch eine bunte Mischung vorbereitet. Vom umfangreichen JRPG bis zum gruseligen Horrorspiel ist alles dabei:

My Hero One's Justice 2 für 19,59 Euro

Keine 20 Euro für das neuste My-Hero-Academia-Spiel? Das ist ein guter Deal! Vorausgesetzt ihr habt was für Beat 'em Ups übrig.

Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4 für 16,49 Euro

Dieses Bundle ist vor allem für Strategie-Fans eine Empfehlung wert. Die umfangreiche Kampagne, der malerische Look und das einzigartige Setting machen die Valkyria-Chronicles-Spiele zu einem Muss für Anime-Fans.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel für 15,99 Euro

Die beliebte JRPG-Reihe hat es inzwischen auf vier Teile gebracht. Wenn ihr wissen wollt, was es mit der Saga auf sich hat, solltet ihr bei diesem Preis zuschlagen.

One Piece World Seeker für 9,79 Euro

World Seeker ist wohl eins der besten One-Piece-Spiele und für knapp 10 Euro ist das Open-World-Game ein No-Brainer.

The Evil Within 2 für 7,99 Euro

Der erste Teil war okay. Der zweite Teil ist ein Überflieger. Jeder Horrorfan sollte dieses Spiel ausprobieren. Für 8 Euro macht ihr definitiv nichts falsch!

Nichts dabei? Kein Problem. Die komplett Übersicht aller 433 Angebote findet ihr ebenfalls im PlayStation Store.

Oh und ebenfalls interessant: Auf Steam gibt es gerade einen Publisher-Sale von Koei Tecmo. Den sollten Japan-Fans auf jeden Fall mal abchecken.