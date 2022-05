Zelda-Fan findet nach 22 Jahren hilfreichen Glitch in Majora's Mask

Mit einem Trick könnt ihr im Spiel ordentlich Zeit sparen. Bild: Nintendo

Für das N64 erschienen mit The Legend of Zelda: Majora’s Mask sowie Ocarina of Time zwei Zelda-Spiele für diese Konsole. Da ihr in Majora’s Mask nur drei Spieltage zur Verfügung habt, bevor (fast) alles in der Geschichte wieder zurückgesetzt wird, gilt es als Herausforderung im Zeit-Management. Mit einem nach 22 Jahren gefundenen Glitch könnt ihr allerdings Zeit sparen und es euch so einfacher machen.

Majora’s Mask: Spart euch eine lange Zwischensequenz

In Majora’s Mask erleben Fans das Spiel in einem sich wiederholenden Drei-Tage-Zyklus und der Verwendung von 24 besonderen Masken. Schon im normalen Fall versucht man also, die Zyklen so schnell wie möglich durchzuspielen, doch die Speedrunning-Community holt sogar noch mehr raus.

Im April 2022 entdeckte beispielsweise ein Speedrunner namens Majora1176 einen Glitch, mit dem er die Zwischensequenz des Riesen überspringen kann. YouTuber JakeZSR erklärt in einem Video, wie das Ganze funktioniert.

Der Trick besteht darin, den Fanghaken auszurüsten, in den blauen Warp zu gehen, die umgekehrte Hymne der Zeit zu spielen und bei Einblendung des folgenden Textfensters dann wie wild auf den passenden Knopf auf dem Controller zu drücken. Das bringt das Spiel so durcheinander, dass ihr euch eine lange Zwischensequenz ersparen könnt.

In diesem Video erklärt JakeZSR euch alles genau:

Der bisherige 100-Prozent-Speedrun-Weltrekord wurde übrigens im November 2021 aufgestellt. Bewildebeest bewältigte seinen Run in nur 5 Stunden, 49 Minuten und 51 Sekunden.

Majora’s Mask: Online auf eurer Switch spielen

Das legendäre N64- und 3DS-Spiel könnt ihr übrigens auch auf eurer Nintendo Switch spielen. Wie funktioniert das? Ihr benötigt dafür ein kostenpflichtiges Switch-Online-Abo und das kostenpflichtige Erweiterungspaket. Ab der Update-Version 2.0.0 habt ihr dann die Möglichkeit, die emulierte Standard-Version von The Legend of Zelda: Majora’s Mask zu spielen.

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von der Switch-Version machen: