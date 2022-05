Morrowind wurde am 1. Mai 2022 ganze 20 Jahre alt – und ist für viele noch immer das beste The-Elder-Scrolls-Spiel.

The Elder Scrolls 3: Morrowind ist eine Rollenspiel-Ikone, die nicht nur aus nostalgischer Sicht Oblivion und Skyrim übertrumpft. Denn kein anderes Spiel konnte bis jetzt an die grenzenlose Freiheit von Morrowind anknüpfen – oder ähnlich wundersame, magische Erfahrungen für Spieler bereithalten. Auch 20 Jahre nach Release ist Morrowind für mich unangefochten. Aber wenn wir Glück haben, ändert sich das mit The Elder Scrolls 6.

Ein Kommentar von Marina Hänsel

Verschiedene Menschen haben unterschiedliche Spielefavoriten und nicht alle TES-Fans sehen Morrowind als das beste Bethesda-Spiel, das jemals entwickelt wurde. Das ist okay. Denn während Skyrim bessere Spielmechaniken auf die Welt brachte und Oblivion einen derben Grafiksprung unternahm, hat wahrscheinlich jedes TES-Spiel seine Vor- und Nachteile.

Schlickschreiter in Morrowind: Reisemöglichkeiten auf riesigen (und lieben) Insektenwesen.

Morrowind hat die Freiheit, die Story und – allen voran – das Wunder einer surrealen Fantasy-Welt auf seiner Seite, und kein anderes Spiel konnte es je in diesen Elementen übertrumpfen. In keinem späteren TES-Spiel konntet ihr fliegen oder derart komplexe Zaubersprüche kreieren; tatsächlich verschwand das Spellmaking-System in Skyrim ganz. In keinem späteren TES-Spiel konntet ihr auf so wunderbare Weise in der Welt verloren gehen – denn Schnellreise und Quests funktionierten in Morrowind völlig anders. Kein späteres TES-Spiel hatte so eine charmante Charaktererstellung, wenn ihr mal die nicht mehr zeitgemäße Grafik ignoriert.

Das gigantische Projekt Skywind arbeitet übrigens schon Jahre an einem Morrowind-Remake – und wie gut das bereits aussieht, seht ihr im neuesten Video vom Skywind-Team:

The Elder Scrolls 6 sollte sich nicht nur an Skyrim und Oblivion orientieren, sondern Morrowinds Stärken zurückbringen

Was macht Morrowind so besonders? Es ist nicht nur Nostalgie, die Fans gern an das Spiel zurückdenken lässt – denn Morrowind ist anders, und diese Andersartigkeit ging mit dem mittelalterlichen Oblivion sowie mit dem Wikinger-esquen Skyrim verloren: Gigantische Pilzhäuser, in denen die Dunmer leben; verrückte Kreaturen wie Klippenschreiter (fliegende Monster) und gezähmte Schlickschreiter (große Käferwesen); surreale Städte wie Vivec, die euch mit ihren Irrwegen und dem unvergesslichen Design um den Verstand bringen.

Willkommen bei den Dunkelelfen und ihren Pilzstädten – und ja, ihr könnt die Pilzhäuser auch betreten.

Morrowind zeigt keine Welt, die mit einer anderen vergleichbar ist; es ist nicht Mainstream im Sinne einer austauschbaren Fantasy-mit-Drachen-und-Rittern-Geschichte. Und es hat keine Angst davor, euch die eigene Welt erkunden zu lassen.

Keine Schnellreise, dafür Wegbeschreibungen

Quests in Morrowind lassen nicht sofort einen Marker auf eurer Karte aufpoppen. Stattdessen gibt es Wegbeschreibungen – gehe von jener Stadt gen Norden und halte dich bei der zweiten Wegkreuzung rechts. Es gibt keine Schnellreise, wenngleich ihr mit Schlickschreitern und Booten zwischen den meisten Städten reisen könnt. Gegen Geld, natürlich.

Diese beiden Mechaniken zusammen machen Morrowind nicht nur immersiver, sondern jede Quest einzigartig: Ihr fühlt euch tatsächlich wie ein umherziehender Abenteurer und nicht wie ein Quest-Abhaker, der auf der Map hin- und herspringt. Anstatt in zwei Stunden fünf Missionen abzuschließen, lässt Morrowind euch die Welt erkunden und immer wieder auf Überraschungen treffen.

Die gigantische Hauptstadt von Morrowind: Vivec und seine vielen kreativen Irrwege.

Individueller Charakter, individuelle Zaubersprüche

Die Charaktererstellung in Morrowind ist gleichfalls einzigartig, denn ihr könnt nicht nur einen Personality-Test machen, sondern auch ganz eigene Klassen erstellen. Das spiegelt nicht nur eure Individualität im Spiel wider, sondern lässt euch schon hier kreativ werden.

Noch kreativer wird es, wenn ihr eigene Zauber erstellt: Bei bestimmten NPCs dürft ihr eure eigenen Zaubersprüche kreieren, samt Namen und Effekten. Ihr könnt als Magier im Spiel also komplett durchdrehen, wenn ihr es wollt.

Morrowind stellt Freiheit, Atmosphäre und Kreativität an erste Stelle. Es zeigt, dass The Elder Scrolls eine wahrhaft wundersame Spielreihe ist, und ich hoffe, dass TES 6 wieder etwas mehr von dieser Magie besitzt.