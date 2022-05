Die Sims 4: Neuer mysteriöser Teaser stellt Spieler vor ein großes Rätsel

Ein kurzes Video zu Die Sims 4 löst auf Twitter und Co. wilde Spekulationen aus. (Bildquellen: Getty Images/Deagreez, Electronic Arts, Twitter/@jackofallgames7)

Maxis und EA haben ihre Social-Media-Kanäle umdekoriert und machen Spieler mit einem kurzen Clip neugierig. Darin zu sehen: Nichts weiter als ein Tag-und-Nacht-Wechsel sowie ein kleiner Schriftzug. Die Community von Die Sims 4 spekuliert nun wild, was das zu bedeuten hat. Lasst uns das mal genauer beleuchten.

EA zeigt mysteriösen Sims-Teaser

EA hat die Community von Die Sims 4 in helle Aufregung versetzt. Seit kurzem ziert ein neues Video die Kanäle von Twitter und Facebook. Darüber steht geschrieben: Wir sehen uns morgen.

Ob euch wohl die neue Roadmap mit Ausblick auf kommende Inhalte erwartet? In dem Video ist eine Art Ladebildschirm zu sehen, der mit einem Wechsel von Tag zu Nacht endet und das bekannte Logo in einen Neon-Look taucht:

Nicht nur der Teaser ist neu, das komplette Profil hat eine Überarbeitung erfahren. Profilbild und Banner leuchten nun ähnlich in Farbe und Stil. Zudem enthält das Banner den Schriftzug: Diese Saison bleiben die Lichter aus.

Anscheinend wird am 3. Mai um 19 Uhr eine Ankündigung zu Die Sims 4 stattfinden. Was es genau sein wird, ist nicht klar. Doch die Fans diskutieren dennoch fleißig auf Twitter und Co. und haben dabei interessante Theorien.

Schon das Landhaus-Leben Erweiterungspack ausgecheckt? Das gibt es aktuell reduziert bei Amazon:

Die Sims 4 - Landhaus-Leben (EP 11) [PC Code - Origin] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.05.2022 11:55 Uhr

Die Sims 4: Kommt eine Cyberpunk-Erweiterung?

Bei den ganzen Spekulationen kristallisieren sich zwei mögliche Szenarien heraus:

Eine neue Erweiterung mit Cyberpunk-Thema

Ein anstehendes Social-Media-Event

Der Twitter-Nutzer jackofallgames hat bereits im März mit einem Gerücht zum Cyberpunk-DLC die Runde gemacht. Demnach sollen Konzeptzeichnungen des Die-Sims-Entwicklers Vincent Riley ein Hinweis auf eine neue Welt zum Spiel sein. Dieser habe auch schon vor Veröffentlichung von Ab ins Schneeparadies Zeichnungen gezeigt, die sich später in der Erweiterung wiederfanden. Hier könnt ihr euch die Bilder und den Thread dazu im Detail anschauen:

Eine weitere Twitter-Nutzerin könnte auf einer heißen Spur sein. Im Jahr 2019 hat bereits eine Tour mit dem Namen Lights Out stattgefunden, bei der es ein Social-Media-Treffen mit bekannten Content Creatorn gab. Jetzt zeigt sie eine neue Ankündigung dieses Events für Sommer 2022. Der Look des Logos erinnert schon sehr stark an das Icon, das EA auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt:

Können Spieler also wieder an einem virtuellen Event innerhalb von Die Sims 4 teilnehmen? Gut möglich. Was EA und Maxis am Ende aushecken, wird nicht mehr lange geheim bleiben. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Kennt ihr schon alle Kniffe zu Die Sims 4?