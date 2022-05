PS5 und Xbox Series X: Jetzt müsst ihr noch länger auf die Konsolen warten

PS5 & Xbox: Endet die Konsolenkrise erst 2024?

Die Next-Gen-Konsolen sind aktuell immer noch nur selten im Handel erhältlich und viele Gamer warten deswegen weiter darauf, eine PS5 oder Xbox Series X zu ergattern. Ein neues Interview erstickt nun jegliche Hoffnung im Keim: Ihr müsst wahrscheinlich noch deutlich mehr Geduld aufbringen.

Intels CEO Pat Gelsinger hat in einem Interview eine neue Prognose zur Konsolenknappheit abgegeben. Sein Urteil dürfte nur den wenigsten Gamern gefallen, denn er vermutet, dass die PS5 und Xbox Series X bis 2024 nicht ausreichend im freien Handel zu haben sein werden.

PS5 & Xbox: Wie lange dauert die Konsolenkrise noch?

In dem Interview mit CNBC erklärt Gelsinger, dass die Produktion mittlerweile nicht mehr nur mit der Ressourcenknappheit für die Halbleiter zu kämpfen habe. Zusätzlich dazu fehlt es nun an dem notwendigen Werkzeug in den Fabriken, um die Chips für Grafikkarten, PS5- und Xbox-Series-X-Konsolen herstellen zu können.

Aus diesen Gründen wird das Angebot an PS5- und Xbox-Konsolen laut Gelsinger der Nachfrage erst 2024 wirklich entsprechen können. Somit revidiert er seine frühere Aussage, dass die Krise 2023 vorbei sein würde. (Quelle: CNBC)

Sony und Microsoft kämpfen weiter mit Problemen

Auch wenn sich bei dem 2024er-Zeitfenster aktuell nur eine Prognose handelt, ist klar, dass die Produktion der Next-Gen-Konsolen auch in näherer Zukunft problematisch verlaufen wird – schließlich handelt es sich dabei um komplexe Hardware, deren Herstellung an mehreren Punkten Probleme bereiten kann. Bereits letztes Jahr hatte Xbox-Chef Phil Spencer diese Tatsache angesprochen und als Grund für die andauernde Konsolenknappheit genannt. (Quelle: TheWrap)

Somit bleibt die Xbox Series S zumindest aktuell die einzige Next-Gen-Konsole, die zuverlässig im freien Handel erhältlich ist. Während die PS5 dagegen immer nur in äußerst knappen Kontingenten auf den Markt kommt, gibt es die Xbox Series X derzeit zumindest im Xbox-All-Access-Bundle mit einem 24-Monate-Game-Pass-Abo bei Cyberport.

Hier geht's zur Xbox Series X bei Cyberport!