Zocker TV 2013 hat The Fast and the Furious in GTA Online nachgedreht. Wir haben ihn und andere Community-Legenden gefragt, wie sie aktuell zu Rockstar stehen.

Problematische Definitive Editions, kontroverse Abo-Modelle, das unsterbliche GTA Online und GTA 6 bleibt weiterhin eine unerreichbare Fata Morgana – es ist höchste Zeit, mal Tacheles zu reden! Und wer könnte das besser, als unsere größten Community-Legenden in GTA Online?

GTA-Legenden sprechen zu Rockstar: „Ich warte nicht auf GTA 6“

Cops, Panzer, Militärbasen, Weltuntergänge verhindern – GTA-Online-Gangster kommen mit allem zurecht, aber die immer wiederkehrende Langeweile im Multiplayer zu besiegen, scheint der schwerste Heist aller Zeiten zu werden. Während GTA Online nun bereits für die dritte Plattformgeneration erschienen ist, befindet sich GTA 6 weiterhin in unerreichbarer Ferne.

Wer weiß Rat? Das ist der perfekte Zeitpunkt, unsere größten Community-Legenden aufzusuchen und sie danach zu fragen, wie die Geschäfte in GTA Online laufen und wie sie momentan zu Entwickler Rockstar stehen. Vielleicht haben sie auch Tipps, wie ihr die Wartezeit auf GTA 6 am besten ertragen könnt.

Bürgermeister, BMX-Künstler, Regisseure – wir haben es genossen, all unsere GTA Online-Legenden wiederzusehen und mit ihnen über das Gangster-Leben in Los Santos zu sprechen. Wie die Wartezeit auf GTA 6 ertragen? Unsere Experten sagen: Nicht darauf warten und andere Spiele zocken. Oder das Next Level der Gangstersimulationen betreten und Roleplay ausprobieren.