Dark Souls für Next-Gen: Düsteres Action-RPG Thymesia erhält neuen Trailer

Protagonist Corvus hat sein Gedächtnis verloren. (Bild: Team17)

FromSoftwares Souls-Spiele haben im Laufe der Jahre unzählige andere Games inspiriert. Zu den sogenannten Soulslike-Games zählen zum Beispiel die Nioh-Spiele, Mortal Shell oder Code Vein. Ganz neu dagegen ist das düstere Action-RPG Thymesia, welches im Herbst 2022 erscheint.

Ist Thymesia ein neuer Stern am Souls-Himmel?

Düster und verdammt schwer. Das ist die Essenz, aus denen die meisten Soulslike-Games gemacht sind. Auch das neue Spiel Thymesia bildet da keine Ausnahme. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines flinken Kämpfers mit Pestmaske, der sich durch ein sterbendes Königreich kämpft.

Thymesia Launch Date Trailer

Neben den typischen Souls-Elementen bietet Thymesia aber auch ein paar innovative Ansätze. So entzieht ihr den Bossen tödliche Krankheiten und setzt diese im Anschluss als Waffen ein. Die sogenannten Seuchenwaffen beeinflussen euren Kampfstil und regen zum Experimentieren an.

Darüber hinaus werdet ihr im Spiel vor verschiedene Entscheidungen gestellt, die das Ende von Thymesia maßgeblich beeinflussen. Das soll den Wiederspielwert erhöhen.

Thymesia ist also mehr Dark Souls als Elden Ring und somit für alle Souls-Fans interessant, denen die offene Spielwelt von Elden Ring zu riesig war.

Was müsst ihr über die Souls-Alternative wissen?

Entwickelt wird das knackige Action-RPG von einem neuen Studio ("OverBorder Studio") für das Thymesia ein Debüt darstellt. Wenn alles klappt, dann wird die Dark-Souls-Alternative am 9. August 2022 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Die alte Konsolen-Generation, also PS4, Xbox One und Switch gehen dagegen leer aus.

Wer das Spiel bereits heute ausprobieren will, der kann sich über Steam eine Demo herunterladen. Aber Achtung: Der Zugriff auf die Demo ist zeitbegrenzt. Wer Thymesia also vor dem offiziellen Release ausprobieren möchte, der sollte sich beeilen.