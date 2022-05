Breath of the Wild: Zelda-Fan öffnet Kisten, die 5 Jahre verschlossen waren

Eigentlich gelten diese Kisten als unzerstörbar, doch darin befindet sich eine Überraschung. Bild: master1305@GettyImages / a_lis@GettyImages

The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört zu den beliebtesten Teilen der Reihe und ist so umfangreich, dass noch heute Geheimnisse gelüftet werden. Ein Spieler hat zum Beispiel herausgefunden, wie man metallene Truhen öffnet und was sich darin verbirgt.

Breath of the Wild: Truhen-Mysterium nach fünf Jahren gelöst

Spieler warten gespannt auf den Release von Breath of the Wild 2, das ändert allerdings nichts daran, dass auch der aktuelle Teil noch viel gespielt wird.

Das Spiel bietet eine riesige offene Welt und eine komplexe Physik, die das Einschlagen von Blitzen, magnetische Anziehung und vieles mehr ermöglicht.

Um an das Ziel zu kommen, ist es nicht selten nötig, Dinge zu benutzen oder zu zerstören. Link kann mithilfe seiner Waffen einiges kaputtmachen, doch metallene Truhen sind im Normalfall unzerstörbar. Ein YouTube-Video vom Kanal Gaming Reinvented zeigt jedoch, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, an den Inhalt dieser Truhen zu kommen. Dafür ist auch nur ein kleiner Glitch nötig.

Im Video ist zu sehen, wie der Spieler mehrere Truhen auf einem Turm sammelt. Der Schuss mit einer Kanone auf dieses Ziel sorgt für einen Fehler im Spiel und so zerspringen die metallenen Objekte.

In diesem Video könnt ihr euch das alles ganz genau ansehen:

Breath of the Wild: Lohnt sich der Aufwand?

In den Kisten, die im Normalfall unzerstörbar sind, befinden sich in der Tat zufällige Gegenstände, einschließlich Kleidungsstücke und Waffen. Anfangen kann man mit ihnen allerdings nichts, denn nun erscheint ein weiterer Fehler. Die Gegenstände bleiben teilweise in der Luft hängen, zudem kann man sie nicht aufnehmen oder gar benutzen.

Einen praktischen Nutzen hat das Zerstören dieser Kisten also nicht, doch der Entdeckergeist bekommt ordentlich etwas zu tun.

