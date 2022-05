Crysis 4: Setzt der nächste Teil noch mehr auf Stealth?

Was kann Crysis von Hitman lernen? (Bild: Crytekt / Getty Images - Viorel Kurnosov)

Vor wenigen Monaten kündigte Crytek die Arbeit an einer Crysis-Fortsetzung an. Jetzt gibt es den ersten Hinweis darauf, dass Crysis 4 womöglich Stealth mehr in den Blick nimmt. Denn der Creative Director von Hitman 3 wechselt nun zu Crytek.

Crysis 4: Stealth-Experte wird Teil des Teams

Auf dem offiziellen Twitter-Profil von Crysis gibt man bekannt, dass Mattias Engström, Game Director von Hitman 3, dieselbe Position für Crysis 4 einnimmt.

„Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Mattias Engström, bekannt für seine Arbeit als Game Director für Hitman 3 bei IO Interactive, ab dieser Woche der Crysis-Familie als Game Director für den vierten Teil des Crysis-Franchise beitritt.“

Zuvor arbeitete er nicht nur an Hitman 3, sondern auch an den beiden vorherigen Teilen als Level-Designer. Mit dem Wechsel zu Crytek verabschiedet sich Engström von IO Interactive, das derzeit an einem 007-Spiel arbeitet. (Quelle: IO Interactive)

Mehr Stealth in Crysis 4?

Crysis 4 befindet sich zwar in einem frühen Stadium der Entwicklung und die Informationen sind noch sehr dünn, aber mit einem Stealth-Experten im Team ist es nicht abwegig, dass das Stealth-Gameplay von Crysis im kommenden Teil womöglich ausgebaut wird.

Die Shooter-Reihe hat bisher auf einen Mix aus Stealth und offensiver Action gesetzt. Als Grundlage hierfür dient der Nanosuit, der sowohl die Funktion besitzt, unsichtbar zu werden, als auch mittels aktiver Panzerung mehr Schaden auszuhalten. Es bleibt dem Spieler überlassen, ob er um Gegner herumschleicht oder sie brachial zur Strecke bringt.

CRYSIS REMASTERED TRILOGY (Playstation 4) Erlebt alle drei Teile in einer überarbeiteten Version! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.05.2022 08:25 Uhr

Crysis 4 wird euch vermutlich erneut die Wahl lassen, aber mit Hitman-Experten Engström an Bord könnte vor allem die heimliche Vorgehensweise profitieren. Bereits in Crysis 3 ermöglichte die Einführung des Bogens neue, clevere Stealth-Taktiken. Die Hitman-Reihe ist inbesondere bekannt für ihre unzähligen Methoden, Ziele still und heimlich auszuschalten. Davon könnte Crysis 4 sicherlich profitieren.