Das Zombie-MMO The Day Before kommt an. Nachdem das an The Last of Us und The Division erinnernde Spiel im Januar mit einem neuen Trailer glänzen konnte, haben die Steam-Spieler es in Massen auf ihre Wunschlisten befördert. Damit wird es zum am meisten erwartete Spiel der Plattform. Nun melden sich die Entwickler mit einem Update, das sowohl für Freude, aber auch etwas Trauer bei den Fans sorgen wird.

Update vom 5 Mai - 14:51 Uhr:

Das am heißesten erwartete Steam-Spiel hat vor allen Dingen mit seiner schicken Grafik samt Raytracing als auch der spannenden Open World überzeugt. Jetzt melden sich die Entwickler mit einer Neuigkeit für alle Fans.

Fntastic möchte das in der Entwicklung befindliche Zombie-Game in die neue Unreal Engine 5 übertragen, um von den verbesserten Möglichkeiten, insbesondere für das Open-World-Gameplay, zu profitieren. (Quelle: IGN)

Nun zur Kehrseite der Medaille: Natürlich kostet so ein Wechsel der Engine vor allen Dingen Zeit. Damit können die Entwickler den im Juni gesetzten Release-Termin nicht einhalten. Das neue Erscheinungsdatum ist auf den 1. März 2023 gelegt worden.

Damit dürfte der bestätigte Konsolen-Release für PS5 und Xbox Series X|S in noch weitere Ferne rücken. Wenn ihr euch nochmal grafisch von The Day Before überzeugen wollt, schaut es euch in diesem Trailer an:

The Day Before: Nvidia zeigt neuen RTX-Trailer des Zombie-MMOs

Bereits Anfang des letzten Jahres machte ein neues Spiel auf Steam von sich reden: The Day Before. Der erste Gameplay-Trailer des Spiels zog auf einen Schlag etliche Zombie-Fans in seinen Bann. Kein Wunder! Schließlich scheint sich Entwickler FNTASTIC an zwei großen Vorbildern zu orientieren: The Last of Us und The Division.

In der Spielwelt von The Day Before scheint es nur so von Untoten zu wimmeln, Vorräte und Ausrüstung sind hingegen rar. Daher bietet es sich an, möglichst leise vorzugehen, um Konfrontationen mit den Zombies zu vermeiden. Doch diese Strapazen müsst ihr nicht alleine auf euch nehmen. Stattdessen könnt ihr euch in The Day Before mit anderen Spielern und Freunden zusammentun. Doch menschliche Spieler müssen euch nicht immer freundlich gesinnt sein – Vorsicht ist also geboten.

Vor Kurzem wurde nun ein neuer Trailer von The Day Before veröffentlicht, der nicht nur ein paar neue Gameplay-Szenen zeigt, sondern euch auch einen Blick auf die Raytracing-Effekte des Spiels werfen lässt, die ihr nutzen könnt, wenn ihr Besitzer einer Nvidia-RTX-Karte seid.

Spieler freuen sich, sind aber noch skeptisch

Das jüngste Lebenszeichen von The Day Before freut viele Spieler. Die gezeigten Szenen können sich zudem wirklich sehen lassen – das spiegelt auch ein Blick in die Kommentare unter dem YouTube-Video wider:

Prasad Naik: „Das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Die Beleuchtung in der Stadt und im Einkaufszentrum ist außergewöhnlich.“

„Das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Die Beleuchtung in der Stadt und im Einkaufszentrum ist außergewöhnlich.“ Skeng Man: „Okay, jetzt bin ich gehypt. Ich drücke die Daumen für dieses Spiel.“

Viele Spieler sind sich jedoch noch nicht sicher, ob es sich bei The Day Before am Ende nicht doch um eine Nebelkerze handeln könnte. Sie ermahnen die Fans, dass sie sich nicht von der schicken Grafik blenden lassen und stattdessen abwarten sollen, was zum Release tatsächlich alles im Spiel steckt.

Laut der Beschreibung auf der offiziellen Steam-Seite soll dieser auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Aktuell peilen die Entwickler den 21. Juni 2022 als Veröffentlichungsdatum an. Ob dieser Termin jedoch eingehalten werden kann, steht aktuell noch in den Sternen.

Das gleiche gilt für eine mögliche Konsolenversion. Im Moment scheint es sich bei The Day Before um ein PC-exklusives Zombie-MMO zu handeln. Sollte sich die Mischung aus The Last of Us und The Division jedoch als Erfolg entpuppen, dürfte eine Portierung für die Next-Gen-Konsolen von den Entwicklern aber auf jeden Fall in Betracht gezogen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.