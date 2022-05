Square Enix: NFTs statt Tomb Raider ist die falsche Entscheidung

Square Enix: Publisher verkauft Tomb-Raider-Reihe aus den falschen Gründen. (Bildquelle: Square Enix / Khosrork, Getty Images)

Square Enix verkauft die Rechte an der Tomb-Raider-Reihe und will den Erlös in Blockchain-Technologie investieren. Der Publisher trifft damit eine nur schwer nachvollziehbare Entscheidung zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt.

Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Viele Entscheidungen von Square Enix haben der Gaming-Branche in den letzten Monaten Rätsel aufgegeben, die dermaßen knifflig waren, dass wohl selbst die cleverste Archäologin der Welt sie nicht hätte lösen können. Da passt es gewissermaßen perfekt ins Bild, dass sich der Publisher nun plötzlich unter anderem von drei Entwickler-Studios und Lara Croft höchstpersönlich trennen will.

Der Weiterverkauf der Studios und Spiele-Reihen spült ein bisschen Geld in die Kasse, das angesichts der Stellungnahme des Publishers aber sehr wahrscheinlich leider in weitere Fehlentscheidungen investiert werden soll.

Tomb Raider & Deus Ex: Kult-Franchises zum kleinen Preis

Der Deal zwischen Square Enix und der Embracer Group, die bereits die Entwickler-Studios THQ Nordic, Gearbox und Asmodee besitzt, soll sich insgesamt auf 300 Millionen US-Dollar belaufen. Für diesen Preis will Square Enix mit Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal drei erfahrene Entwicklerstudios verhökern und legt die Rechte an mehreren Spiele-Reihen, darunter Thief, Deus Ex und Tomb Raider noch obendrauf.

Thief und Deus Ex sind zwar nicht mehr die Blockbuster-Reihen, die sie einmal waren, haben allerdings in letzter Zeit auch keine neue Chance mehr erhalten. Tomb Raider dagegen zählt weiterhin zu den berühmtesten Spiele-Reihen aller Zeiten, deren Einträge sich weiterhin millionenfach verkaufen. Insgesamt scheint sich die Embracer Group in jedem Fall extrem viel Potenzial und Gaming-Expertise für den relativ niedrigen Preis von 300 Millionen US-Dollar gesichert zu haben – aber was will Square Enix?

NFTs: Square Enix setzt auf Blockchain

Als Begründung für den Deal führt Square Enix in seiner Pressemitteilung eine Umstrukturierung des Unternehmensaufbaus an – stellt allerdings auch neue Investitionen in Aussicht. Diese Projekte dürften jedoch die wenigsten Gamer mit Vorfreude erfüllen, denn namentlich werden neben AI- und Cloud- auch Blockchain-Technologien erwähnt. (Quelle: Square Enix)

So gesehen hat Square Enix die Rechte an namhaften Spiele-Reihen abgegeben, um mit dem Erlös nach Gold in der Welt von NFTs und Krypto-Währungen zu schürfen. Der Publisher folgt somit weiter einem Trend, den Gamer lautstark und in überwältigender Mehrheit in den letzten Monaten abgelehnt haben. Tatsächlich sind NFTs in den letzten Wochen immer irrelevanter geworden und der Markt ist sogar kürzlich komplett in sich zusammengebrochen. (Quelle: Kotaku)

Square Enix: Krise seit Marvel's Avengers

Seit dem katastrophalen Release von Marvel's Avengers scheint jemand bei Square Enix den Schalter auf Selbst-Demontage gestellt zu haben. Der Publisher hat sich von dem finanziellen Debakel noch immer nicht erholt, allerdings scheinbar auch nichts daraus gelernt.

Mit Marvel's Avengers wurde aus einer der zurzeit begehrtesten popkulturellen Marken überhaupt wegen aggressiver Mikrotransaktionen und einem unattraktiven Live-Service-Modell ein gigantischer Flop – die exakt gleichen Vorwürfe haben dieses Jahr die beiden Square-Enix-Releases Chocobo GP und Babylon's Fall grandios scheitern lassen.

Der Fokus auf NFTs und Play-to-Earn-Games passt zu dem Eindruck, dass Square Enix sich momentan ausschließlich auf die Profitmaximierung anstatt auf die Spiele an sich konzentriert. Aus diesem Grund werden viele Tomb-Raider-, Deus-Ex- und Thief-Fans den Verkauf wohl insgeheim mit Freude vernommen haben.

