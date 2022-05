Auf diese Spiele könnt ihr euch in der kommenden Woche freuen.

In den kommenden sieben Tagen wird es sehr kooperativ: In gleich drei Spielen könnt ihr zusammen mit Freunden eintauchen und entweder Rätsel lösen oder Untote aufmischen.

We Were Here Forever | 10. Mai

PC

Mit We Were Here Forever erscheint in diesen Tagen der mittlerweile vierte Teil der "We Were Here"-Reihe und lässt euch erneut zusammen mit einem Koop-Partner in einem mysteriösen Schloss zurück. Um daraus zu entkommen, müsst ihr gemeinsam Rätsel lösen und könnt nur mithilfe eines Walkie-Talkies miteinander kommunizieren.

Für den neuen Serienteil versprechen die Entwickler ein weiteres Mal spannende und verzwickte Rätsel, bei denen ihr die Kraft eurer grauen Zellen kombinieren müsst. Außerdem soll es im Inneren des Schlosses das eine oder andere Geheimnis geben.

Der Release von We Were Here Forever findet am 10. Mai erst einmal nur für den PC statt. Eine Umsetzung für die PlayStation 4 und 5, sowie für die Xbox One und Xbox Series X/S soll jedoch nur kurze Zeit danach folgen.

Salt and Sacrifice | 10. Mai

PC / PS4 / PS5

Sechs Jahre nach Salt and Sanctuary geht das 2D-Soulslike-Spiel in eine zweite Runde. In Salt and Sacrifice wird ein einst friedliches Königreich von Magiern heimgesucht und verwüstet. Nun liegt es an euch, einem der sogenannten Gebrandmarkten Inquisitoren, die Magier aufzuhalten und notfalls mit Gewalt aus dem Königreich zu vertreiben.

Dafür kämpft und springt ihr wie bereits im Vorgänger durch eine 2D-Welt, legt euch mit entsprechend mächtigen Bossen an und verbessert nach und nach eure Ausrüstung. Zudem könnt ihr Salt and Sacrifice entweder alleine oder optional im Online-Koop spielen.

Für Salt and Sacrifice bleibt es beim Release am 10. Mai bei drei Plattformen. Das Soulslike-Spiel erscheint für den PC, die PlayStation 4 und PlayStation 5. Spätere Umsetzungen für die Nintendo Switch oder Xbox-Konsolen sind aber nicht ausgeschlossen.

Eiyuden Chronicle: Rising | 10. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Eigentlich ist Eiyuden Chronicle: Rising nur ein zusätzliches Ziel bei der Kickstarter-Kampagne für das Rollenspiel Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes gewesen. Im Laufe der Entwicklung ist das Prequel jedoch etwas größer und mittlerweile fertig geworden.

Rising spielt dabei in derselben Welt wie Hundred Heroes und kombiniert ein 2D-Action-Rollenspiel mit Städtebau. Ihr kämpft euch also mit verschiedenen Charakteren durch die Spielwelt und kümmert euch zugleich um den Auf- und Ausbau einer Stadt.

Beim Release bedienen die Entwickler die gesamte Bandbreite an Plattformen. Das kleine Rollenspiel erscheint sowohl für PC, als auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen und für die Nintendo Switch.

Evil Dead: The Game | 13. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Die Macher von World War Z widmen sich mit Evil Dead: The Game einer weiteren Reihe mit vielen Untoten. Auch dieses Mal schlüpft ihr entweder alleine oder im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden in verschiedene Rollen der Filmvorlage und kämpft gegen die Armee des kandarianischen Dämons. Es dürfte nicht überraschend sein, dass die Kämpfe dabei äußerst blutig ausfallen.

Anders als in World War Z kann jedoch in Evil Dead ein fünfter Spieler in die Rolle des Bösen schlüpfen und versuchen, euch aufzuhalten. Dafür verfügt er über eigene Fähigkeiten und kann auch Umgebungsobjekte zum Leben erwecken.

Zuletzt hat es noch Unklarheiten bezüglich einer Veröffentlichung in Deutschland gegeben, aber mittlerweile ist bekannt: Der Release von Evil Dead wird auch hierzulande ungeschnitten erfolgen, aber natürlich nur für erwachsene Spieler.

Blutige Action mit Evil Dead, ein Soulslike in 2D mit Salt and Sacrifice oder dutzende Rätsel lösen in einem gruseligen Schloss: In der nächste Woche steht vor allem viel kooperatives Spielen im Mittelpunkt. Alternativ stürzt ihr euch ein ein Action-Rollenspiel-Prequel.