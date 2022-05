Zelda auf der Switch: 2 legendäre Teile sollen ein Comeback feiern

Twilight Princess und Wind Waker auf der Switch? Für viele Zelda-Fans wäre das ein Traum. (Bild: Nintendo)

Die beiden GameCube-Klassiker Wind Waker und Twilight Princess sollen in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen. Wir erklären euch, was an den Gerüchten einer Zelda-Collection dran ist.

Wind Waker und Twillight Princess für die Switch?

Nachdem im letzten Jahr The Legend of Zelda: Skyward Sword eine HD-Neuauflage für die Nintendo Switch spendiert bekommen hat, gibt es jetzt Gerüchte über zwei weitere Neuauflagen für das beliebte Zelda-Universum. Laut dem bekannten Branchen-Insider Jeff Grubb plant Nintendo für dieses Jahr eine neue Collection, bestehend aus den beiden Kult-Spielen The Legend of Zelda: The Wind Waker und The Legend of Zelda: Twilight Princess.

Sollte Grubb mit seiner Aussage recht haben, würde für viele Zelda-Fans ein Traum in Erfüllung gehen. Schon seit Jahren wünschen sich die Fans eine Switch-Version von Wind Waker, welches neben Ocarina of Time zu den beliebtesten Zelda-Spielen gezählt wird.

Das wäre dann sogar schon die zweite HD-Neuauflage von Wind Waker. Das Original-Spiel erschien 2002 für den GameCube und 2013 in einer stark aufpolierten Variante für die Wii U.

Wie glaubwürdig ist das Zelda-Gerücht?

Unabhängig von Grubbs Glaubwürdigkeit ist es recht wahrscheinlich das Nintendo bereits an einer Neuauflage der genannten Zelda-Spiele arbeitet. Das hat vor allem zwei Gründe:

Wind Waker und Twilight Princess wurden beide für den GameCube veröffentlicht. Eine Art GameCube-Zelda-Collection ergibt also durchaus Sinn und passt zu der Vermutung von Grubb. Darüber hinaus wurde vor kurzem bestätigt, dass Breath of the Wild 2 nicht mehr 2022 erscheinen wird. Eine HD-Collection von zwei der beliebtesten Zelda-Titel wäre also der ideale Ersatz für das diesjährige Weihnachtsgeschäft.

Breath of the Wild 2 | Nintendo verschiebt den Release

Somit wäre auch der von Grubb angesprochene Release-Termin im Oktober 2022 naheliegend. Ob die HD-Collection wirklich existiert, erfahren wir wohl aber erst im Sommer. Dieses Jahr findet zwar keine E3 statt, aber es wird wieder diverse alternative Veranstaltungen geben. Darunter befindet sich mit Sicherheit auch wieder eine Nintendo Direct.