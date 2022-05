Die Mafia-Reihe geht weiter ... oder zurück? (Bild: 2K Games)

Der dritte Teil der Mafia-Reihe stieß zwar auf wenig Gegenliebe, dafür konnte das Remake des allerersten Mafia-Spiels bei den Fans punkten. Offenbar springt man nun noch weiter in die Vergangenheit zurück, denn ein Prequel soll derzeit in Arbeit sein.

Gerücht: Mafia-Prequel in Arbeit

Beim Mafia-Entwickler Hangar 13 tut sich derzeit so einiges. Laut dem Spielemagazin Kotaku verlässt der Studioleiter Haden Blackman das Team und mit ihm gehen noch weitere Personen der Führungsetage. Im gleichen Zuge berichtet Kotaku aber auch von einem Mafia-Prequel, das derzeit den Codenamen Nero trägt.

Ihren Quellen zufolge wird das Prequel nicht mit der für Mafia 3 sowie für das Mafia-Remake verwendeten Engine entwickelt. Stattdessen soll Codename Nero in der Unreal Enginge 5 entstehen. (Quelle: Kotaku)

Neuer Studio-Chef leitet Mafia-Prequel

Mit dem Abgang von Haden Blackman, der sich laut Bericht künftig neuen Projekten widmen möchte, ist nun Nick Baynes für Hangar 13 und das mögliche Mafia-Prequel verantwortlich. Er war bisher als Leiter für das Brighton-Studio zuständig, ein weiteres Studio der Mafia-Macher.

Das erste Mafia-Game spielt in einer fiktiven Großstadt im Stile von New York City und Chicago der 1930er-Jahren. Ein Prequel würde also in dieser Zeit oder gar früher spielen.