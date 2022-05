Gratis bei Epic Games: Schnappt euch ein spannendes Sci-Fi-Spiel

Sichert euch schnell das Gratis-Spiel von Epic Games. Bild: Asmodee Digital / Epic Games

Aktuell könnt ihr euch bei Epic Games ein neues Gratis-Games für den PC schnappen. Diese Woche führt es euch auf einen fremden Planeten und ist wie gewohnt nur für kurze Zeit kostenlos verfügbar.

Epic Games: 1 neues Gratis-Game verfügbar

Diese Woche gibt es in Epics Online-Shop für PC-Spieler ein Strategie-Abenteuer abzustauben. Verwandelt den Planeten in Terraforming Mars in einen bewohnbaren Planeten.

In dem Sci-Fi-Strategie-Spiel müsst ihr den roten Planeten für Menschen bewohnbar machen und dabei auf eure Ressourcen achten, die Atmosphäre verändern, Städte errichten sowie komplexe Technologien entwickeln und nutzen.

Terraforming Mars im Epic Games Store ansehen

Erstes Gameplay gibt es im Trailer zu sehen:

Diese Gratis-Spiele gibt es in der nächsten Woche

Jotun ist ein handgezeichnetes Action- und Entdeckungsspiel und basiert auf der nordischen Mythologie. Schlüft in die Rolle der Wikingerkriegerin Thora und beweist den Göttern, dass ihr es Wert seid, Walhalla zu erreichen.

Jotun Valhalla Edition im Epic Games Store ansehen

Macht euch im Trailer einen Eindruck vom Spiel:

Jotun Valhalla Edition

Im Shooter Prey wacht ihr auf der Mission auf, die Zukunft für die Menschheit zu ändern. Dafür müsst ihr Hinweise entschlüsseln und euch einer geheimnisvollen Bedrohung stellen, die die Station verwüstet.

Prey im Epic Games Store ansehen

Im Trailer seht ihr erste Szenen aus dem Spiel:

Prey Reveal Trailer

Diese neuen Gratis-Spiele könnt ihr euch ab dem 12. Mai 2022 kostenlos herunterladen. Danach wechselt das Angebot im Epic Games Store wieder.