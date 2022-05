Genug von Die Sims 4? 12 Spiele, die ihr als Alternative zocken könnt

Die Sims 4 ist zurecht die beliebteste Lebenssimulation. Doch gibt es gute Alternativen? Bildquelle: Alex Massé, Getty Images/Koldunova_Anna.

Die Sims 4 versammelt eine riesige Community an Spielern um sich. Doch wie sieht es mit Alternativen im Genre aus? EA hat nicht umsonst die beste Lebenssimulation auf dem Markt, denn es mangelt an starker Konkurrenz. Falls ihr einen Tapetenwechsel von Die Sims braucht oder einfach so in das Genre hineinschnuppern wollt, haben wir in folgender Bilderstrecke 12 fantastische Spiele, die euch gefallen könnten.

Die Sims 4, Animal Crossing und Co: Lebenssimulationen kommen an

Die Auswahl der Lebenssiumlationen ist riesig und die absolute Nummer Eins ist nach wie vor Die Sims 4. Doch auch andere Titel wie Animal Crossing sind echte Favoriten in diesem Bereich.

Das ruhige Gameplay und die Möglichkeiten zu Gestalten und sich kreativ auszuleben, machen dieses Genre so faszinierend. Doch wie sieht es abseits der immergleichen Dauerbrenner aus? Gibt es vielversprechende Alternativen?

Ja, die gibt es! Wir haben euch 12 Lebenssimulationen rausgesucht, die ihr zur Abwechslung neben Die Sims 4 spielen könnt: