Genshin Impact: Der Erfolg des Spiels stellt alles in den Schatten

Besonders bei Anime-Fans steht Genshin Impact hoch im Kurs. (Bild: HoYoverse)

Genshin Impact ist ein globaler Erfolg. Das ist kein Geheimnis. Wie erfolgreich das Spiel allerdings ganz genau ist, verrät jetzt ein neuer Businessbericht. Wir fassen euch den enormen Erfolg des F2P-Gacha-Games zusammen.

Genshin Impact: So viel Geld setzt das Spiel um

Seit seinem Release Ende 2020 hat sich Genshin Impact zu einem Videospiel-Phänomen entwickelt. So ist es nicht nur das meistdiskutierte Spiel auf Twitter, sondern auch eine echte Gelddruckmaschine für den chinesischen Publisher HoYoverse.

So hat das Free-to-Play-Spiel seit seinem Mobile-Release beachtliche 3 Milliarden US-Dollar generiert. Der Bericht von Datenanalyst Sensor Tower hält dabei nur die Zahlen der Mobile-Variante fest.

Genshin Impact: Schöne Welt, harte Kämpfe

Da Genshin Impact allerdings auch für die PlayStation 4 und 5, sowie den PC erhältlich ist, dürften die Umsätze noch wesentlich höher ausfallen.

Die Analyse von Sensor Tower kommt zum dem Ergebnis, dass das Gacha-Spiel alle sechs Monate durchschnittlich eine Milliarde US-Dollar einnimmt (Quelle: Gamerant).

Woher kommt das ganze Geld?

Die Einnahmen gehen dabei auf das Glückspiel-artige System von Genshin Impact zurück. Spieler können sich mit einer Ingame-Währung neue Figuren und Ausrüstung erkaufen. Dabei ist es jedoch vom Glück abhängig, ob man die gewünschte Figur zieht oder eben nicht.

Technisch gesehen können sich die Spieler zwar sämtliche Inhalte auch kostenlos erspielen, aber das ist mit wesentlich mehr Zeit und Aufwand verbunden.

Zur Verteidigung muss man Genshin Impact allerdings lassen, dass das Spiel eine gigantische und technisch sehr saubere Spielwelt bietet. Mit allerlei Content gefüllt und ständigen Updates, die die Open World kostenlos weiter ausbauen.

Ungeachtet der Gacha-Mechanik, die Qualitäten von Genshin Impact haben sich rumgesprochen und so verzeichnet das Spiel ein stetiges Spieler-Wachstum. So wächst die Community jährlich um 44 Prozent und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.