Ansage an PlayStation: Xbox verpasst dem Game Pass ein weiteres Endgerät

Bald sollen Abonnenten des Xbox Game Pass ihren Controller mit einem weiteren Gerät verbinden können. Bildquelle: GIGA.

Der Xbox Game Pass bietet nicht nur eine Fülle an Spielen, sondern ist auch für diverse Endgeräte verfügbar, auf denen ihr eure Lieblinge genießen könnt. Neben der Konsole, dem PC und Mobilgeräten via Cloud arbeitet Microsoft schon fleißig an der nächsten Hardware, auf der der Xbox Game Pass zukünftig zu finden sein wird. Macht eure Samsung-TVs bereit.

Der Xbox Game Pass Ultimate wächst

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft ein erstaunliches Ökosystem erschaffen. Alle eure Spiele an einem Ort, zu einem Preis und auf fast jedem Endgerät.

Der Xbox Game Pass Ultimate ist das Komplettpaket im Angebot von Microsoft. Damit könnt ihr Spiele auf der Xbox, dem PC sowie auf Mobilgeräten via Cloud zocken und erhaltet weitere Ingame-Goodies.

Jetzt soll das Angebot noch weiter aufgestockt werden. Glaubt man zumindest einem neuen Bericht von Branchenkenner Jeff Grubb, der via GamesBeat ausplaudert, dass Microsoft seine Gaming-Bibliothek künftig auch über eure Fernsehgeräte zu euch nach Hause bringen will. (Quelle: GamesBeat)

Das wird dann in der Form ähnlich einem Fire-TV-Stick von Amazon geschehen. Damit fungiert euer Fernseher dann als Bildschirm und die Rechenpower kommt aus der Cloud. Laut GamesBeat soll dies schon in den nächsten zwölf Monaten geschehen.

Was haben die einzelnen Gaming-Abo-Anbieter eigentlich zu bieten? Dieses Video klärt euch auf:

Switch Online, Xbox Game Pass und PS Plus – das bieten euch die Abo-Dienste

Neuer Streaming-Dienst in Samsung-App

Für Besitzer eines Samsung-TVs wird es allerdings etwas bequemer, denn angeblich soll Microsoft schon mit dem südkoreanischen Tech-Giganten Samsung zusammensitzen, um standardmäßig eine App auf die Geräte zu bringen. Mit dieser entfällt die Nutzung eines TV-Sticks und ihr könnt sofort auf die über 100 Spiele des Xbox Game Pass zugreifen.

Bei der App handelt es sich allerdings nicht um eine reine Gaming-Bibliothek, sie fungiert als weiterer Streaming-Dienst für Filme und TV-Serien.

Genaueres werden wir erst in naher Zukunft erfahren – bisher haben Xbox oder Microsoft noch nichts offiziell bestätigt.

Diese Bemühungen fügen sich aber perfekt in den Plan von Microsoft ein, den Xbox Game Pass und das Zocken allgemein so vielen potentiellen Spielern und Spielerinnen wie möglich näher zu bringen.

Falls ihr selbst einmal in den Xbox Game Pass Ultimate hineinschauen wollt:

Xbox Game Pass Ultimate bei Amazon ansehen