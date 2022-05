RPG-Desaster: Square-Enix-Flop erreicht traurigen Negativ-Rekord

Babylon's Fall: Spieler nehmen vor dem RPG Reißaus. (Bildquelle: Square Enix / Koldunova_Anna, Getty Images)

Nach einem desaströsen Release kommt es für das neueste RPG von Square Enix jetzt noch schlimmer: Babylon's Fall ist auf Steam komplett abgestürzt und verwandelt sich unfreiwillig von einem Multiplayer- in ein Singleplayer-Spiel.

Babylon's Fall ist noch nicht einmal drei Monate alt und trotzdem ist das RPG von Square Enix anscheinend bereits an einem Tiefpunkt angelangt, von dem es normalerweise kein Zurück geben kann. Die Spielerzahlen auf Steam sind kürzlich auf ein kaum fassbares Niveau gesunken – zwischenzeitlich konnte das RPG weltweit nur einen einzigen Spieler verzeichnen.

Babylon's Fall: Trauriger Steam-Rekord für RPG

Mit Babylon's Fall wollte Square Enix RPG-Fans für ein Live-Service-Game begeistern, doch seit dem Launch kämpft das Spiel um ein Publikum. Nun haben die Spielerzahlen auf Steam einen neuen Tiefpunkt erreicht. Am Mittwoch, den 4. Mai, konnte das Spiel zwischenzeitlich nur einen einzigen Spieler verzeichnen – und das, obwohl es sich bei Babylon's Fall um ein RPG mit Multiplayer-Komponente handelt. (Quelle: Steamcharts)

Nach dem enttäuschenden Launch hatte Square Enix noch die Spieler um ihre Meinung gebeten, warum das Spiel, das für Mikrotransaktionen, unbefriedigende Grafik und langweiliges Gameplay kritisiert wurde, solch einen desaströsen Start hingelegt hat. Aus der Aktion konnten jedoch offensichtlich keine hilfreichen Schlüsse gezogen werden. Das einzig Positive an der Situation für Square Enix ist nun: Viel schlimmer kann es mit Babylon's Fall nicht mehr kommen.

Square Enix: Publisher steckt in der Krise

Der RPG-Flop Babylon's Fall kommt für Square Enix zur Unzeit. Der Publisher hat sich in der jüngeren Vergangenheit bereits einige teure Fehltritte wie Marvel's Avengers geleistet und steht seit Beginn des Jahres in der Kritik, weil er lautstark für NFTs wirbt und nach dem Verkauf mehrerer Studios sowie der Tomb-Raider-Spielereihe nun noch mehr Geld in den mehrheitlich ungewünschten Krypto-Trend investieren will.

Was sind eigentlich NFTs? Wir erklären es euch im Video: