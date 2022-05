Gewinnspiel: Holt euch 2 x den Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe

Macht bei unserem Gewinnspiel mit und holt euch neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe! (Bild: Nintendo)

Heute haben wir was Feines für alle Fans von Mario Kart 8 Deluxe zu verlosen! Zwei glückliche Gewinner können einen Booster-Streckenpass abgreifen, den uns Nintendo für euch zur Verfügung gestellt hat. Was ihr damit machen könnt, erklären wir euch hier.

Mit Mario Kart 8 Deluxe lässt Nintendo das legendäre und nahezu unendlich spaßige Kart-Rennen in die nächste Runde gehen. Oder in die Vorrunde. Oder alles gleichzeitig? Lasst uns erklären!

Seit dem Erscheinen des ersten Mario Kart für das Super Nintendo Entertainment System (SNES) sind mittlerweile 30 Jahre ins Land gezogen (!!!). Nach wie vor ist das Interesse für den knallbunten Fun-Racer ungebrochen! In diesen drei Jahrzehnten haben sich einige Strecken in der Reihe angesammelt, die man durchaus schon als teils legendär bezeichnen darf. Ganze 48 davon sollen bis Ende 2023 in sechs Wellen für Mario Kart 8 Deluxe veröffentlicht werden.

Hier kommt der Booster-Streckenpass ins Spiel. Dieser ist als Einzelkauf oder als Teil von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket erhältlich. In letzterem Fall ohne Zusatzkosten. Vor kurzem wurden im Zuge der ersten Welle bereits die ersten acht Strecken veröffentlicht. Schaut euch mal das Video dazu an, damit ihr sehen könnt, was euch da erwartet:

Mario Kart 8: Deluxe | Booster-Streckenpass mit 48 neuen Strecken angekündigt

Na? Zuckt schon euer Trigger-Finger oder womit auch immer ihr das virtuelle Gaspedal bedient? Dann nicht lange zögern, gleich bei unserem Gewinnspiel mitmachen und einen von zwei Booster-Streckenpässen gewinnen!

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Easy: Weicht drei blauen Panzern aus, während ihr Prinzessin Peach abhängt und alle Cups in allen Mario-Kart-Teilen gewinnt. Beim ersten Versuch. Mit verbundenen Augen. Ohne Controller. Schafft ihr doch, oder? Beweisvideos bitte direkt an uns schicken.

Aaaaaaaalternativ könnt ihr natürlich auch die folgende Frage beantworten: Die erste Welle umfasst den Goldenen Turbo-Cup und den Glückskatzen-Cup. Die darin enthaltenen Strecken sind wie immer superlustig, kunterbunt und bieten so manche Herausforderung. Wir haben hier im Anschluss vier davon aufgezählt. Aber ... Moment mal! Eine hat sich da eingeschlichen, die gehört da definitiv nicht hin. Welche dieser vier Strecken kommt nicht in Mario Kart 8 Deluxe vor?

a) Luigis Bügelbrett

b) Kokos-Promenade

c) Toads Piste

d) Schoko-Sumpf

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "BOOSTER".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 15. Mai 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!