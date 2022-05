Steam: Totes Survival-Spiel wird nach 8 Jahren wiederbelebt

Das längst vergessene Dino-Spiel The Stomping Land ist wieder da. Also so halb. (Bild: SuperCrit)

Erinnert ihr euch noch an The Stomping Land? Das vielversprechende Dino-Survival-Spiel erhält nach acht Jahren Funkstille wieder Updates. Wir erklären euch, was passiert ist und warum dieses überraschende Comeback trotzdem mit Skepsis zu betrachten ist.

Feiert das Dino-Spiel ein Comeback?

The Stomping Land hat eine bewegende Geschichte hinter sich. Per Kickstarter finanziert, im Early Access auf Steam gestartet und dann in der Versenkung verschwunden.

Schuld daran ist vor allem Chef-Entwickler Alex "Jig" Fundora, der von heute auf morgen einfach abgetaucht ist und das Spiel unvollendet zurückließ.

Die Spieler fühlten sich betrogen, erste Scam-Vorwürfe kamen auf und Steam verbannte The Stomping Land schlussendlich aus dem Store. Damit war das Survival-Spiel praktisch tot. Zumindest bis jetzt.

Early Access Trailer

Seit einigen Wochen werkelt Jig nämlich wieder an seinem Spiel. In einer dazu passenden Ankündigung heißt es:

"Ich starte einen separaten und experimentellen Ableger von The Stomping Land, der das Spiel von Grund auf mit modernen Methoden neu aufbauen wird. Tägliche Tests für diesen Teil des Spiels werden verfügbar sein. Käufer des Originals können jederzeit über den separaten Launcher einsteigen."

Konkret bedeutet das: Wer The Stomping Land damals gekauft hat, der kann am besagten "Neustart" teilnehmen. Wer darüber hinaus an dem Projekt Interesse hat, der hat dagegen Pech gehabt. Auf Steam wird das Spiel nämlich kein Comeback feiern.

Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?

Gemessen an der bisherigen Geschichte von The Stomping Land ist Vorsicht angebracht. Es ist zwar prinzipiell löblich, dass Jig den damaligen Käufern nach etlichen Jahren doch noch ein handfestes Spiel bieten will, allerdings hat dieser "experimentelle Ableger" auf den ersten Blick nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Game zu tun.

Der englischsprachige YouTuber Velocci fasst den aktuellen Sachverhalt sehr gut zusammen:

Darüber hinaus muss man auch erwähnen, dass seit Mitte April kein Update mehr veröffentlicht wurde (siehe Steam). Ist das neue Projekt also bereits am Ende? In einigen Wochen und Monaten wissen wir mehr.