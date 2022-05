Abwechslung zu Die Sims gesucht? 12 Spiele, die ihr als Ersatz spielen könnt

Die Sims 4 ist die beliebteste Lebenssimulation. Doch gibt es gute Alternativen? (Bildquellen: Alex Massé, Getty Images/stockfour)

Beim Blick auf die Lebenssimulationen sticht natürlich ein Titel stark hervor: Die Sims 4. EA hat nicht umsonst das beliebteste Spiel in diesem Bereich am Start, mangelt es zumeist an starker Konkurrenz. Doch allmählich erwachen einige vielversprechende Alternativen zum Leben. Wir haben uns ganz genau im Genre umgesehen und 12 Spiele gefunden, die euch neben Die Sims noch gefallen könnten.

Die Sims 4, Animal Crossing und Co: Lebenssimulationen kommen an

Die Auswahl der Lebenssiumlationen ist riesig und die absolute Nummer Eins ist nach wie vor Die Sims 4. Doch auch andere Titel wie Animal Crossing sind echte Favoriten in diesem Bereich.

Das ruhige Gameplay und die Möglichkeiten zu Gestalten und sich kreativ auszuleben, machen dieses Genre so faszinierend. Doch wie sieht es abseits der immergleichen Dauerbrenner aus? Gibt es vielversprechende Alternativen?

Ja, die gibt es! Wir haben euch 12 Lebenssimulationen rausgesucht, die ihr zur Abwechslung neben Die Sims 4 spielen könnt: