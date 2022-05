Neues Spiel zu Der Herr der Ringe: EA lässt Fans wieder im Regen stehen

Ist das ein verspäteter Aprilscherz? (EA / Middle-earth Enterprises / Getty Images - Chalabala)

Freunde von Der Herr der Ringe warten schon eine ganze Weile auf ein anständiges Fantasy-Spiel. Nun meldet Electronic Arts, die Schlacht um Mittelerde retten zu wollen ... mit einem Mobile-Game. Der Herr der Ringe: Heroes of Middle-earth soll das Für-unterwegs-Abenteuer heißen, aber die Begeisterung hält sich – wenig überraschend – in Grenzen.

EA arbeitet an Der Herr der Ringe für Mobile

Seit 2009 hat EA kein Spiel zu Der Herr der Ringe mehr auf den Markt gebracht, was nicht zuletzt an völlig konfusen Lizenzschwierigkeiten lag. Jetzt hat man doch wieder einen Weg nach Mittelerde gefunden, denn gemeinsam mit Middle-earth Enterprises, das weltweit die Rechte an Tolkiens Werken Der Herr der Ringe und Der Hobbit hält und vermarktet, arbeitet EA an einem rundenbasierten Mobile-Game namens Heroes of Middle-earth.

Aber es soll nicht bei einem Spiel bleiben, sondern gleich eine „Generation von Mobile-Rollenspielen“. In der Ankündigung wird etwas mehr zum Game verraten:

„Der Herr der Ringe: Heroes of Middle-earth bietet eine fesselnde Geschichte, rundenbasierte Kämpfe, umfangreiche Sammelsysteme und eine große Auswahl an Charakteren aus dem riesigen Universum von Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Die Spieler kämpfen sich durch ikonische Geschichten aus der Welt von Tolkien und nehmen den Kampf gegen die großen Übel von Mittelerde auf.“ (Quelle: EA)

Erwartet aber keine Einflüsse aus den erfolgreichen Filmen, denn es handelt es sich um ein Spiel, das „ausschließlich von Mittelerde inspiriert ist, wie es in den literarischen Werken von J.R.R. Tolkien beschrieben wird“.

Wird es je wieder gute Der-Herr-der-Ringe-Spiele geben?

Tatsächlich hat EA in den 2000er-Jahren ein paar wirklich gute Spiel für die Reihe produziert, wie die auf den Filmen basierenden Spiele Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs sowie Die zwei Türme; aber auch Der Herr der Ringe: Das dritte Zeitalter, das mit seiner Geschichte die Filme erweitert. Hohes Ansehen genießen aber besonders Die Schlacht um Mittelerde 1 und 2. (Quelle: EA / Reddit)

Allerdings ist die Geschichte rund um die Lizenz ein reines Chaos. Seit 2009 besitzt Warner Bros. die Lizenz für die Spiele, die Filmrechte liegen wiederum bei New Line Cinema. Nun darf aber wohl Electronic Arts wieder ran, aber sie bedienen sich anscheinend nur am literarischen Werk. Außerdem erwartet Fans noch ein Gollum-Spiel von Daedalic Entertainment und Nacon. Raucht schon der Kopf? Ne?

Gut, denn vor einigen Monaten kam die Meldung, dass die Rechte für Film und Spiel verkauft werden sollen. Das würde für ein neues Durcheinander sorgen – oder es vielleicht lösen? Amazon gilt als heißer Anwärter, schließlich entsteht beim Riesenkonzern momentan eine Der-Herr-der-Ringe-Serie. (Quelle: Variety)

Dieser Wirrwarr ist womöglich ein Grund, warum Fans bis heute auf ein Remake oder Remaster der Klassiker warten müssen. Immerhin arbeitet ein passionierter Spieler an einem Fan-Remake von Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde 2 – und das sieht vielversprechend aus.

Begeisterung um neues Mittelerde-Spiel? Fehlanzeige

Ein Kommentar von Sanel Rihic:

Electronic Arts ist mittlerweile richtig gut darin, mein Interesse zu vermeiden. Denn auch diese neue Spiele-Ankündigung hat mich kalt gelassen. Die Spieleschmiede, die seit Jahren hauptsächlich für die stagnierende FIFA-Reihe sowie die verbuggten Battlefield-Spiele verantwortlich ist, hätte mit der erneuten Partnerschaft mit Middle-earth Enterprises ein neues Zeitalter grandioser "Der Herr der Ringe"-Games einläuten können.

Stattdessen setzt man auf schnell produzierte Mobile-Games mit Lootboxen – oh, ich meine Surprise Mechanics. Denn ein Sammel-Rollenspiel, wie Heroes of Middle-earth beschrieben wird, klingt eher nach einem Gacha-System (noch eine schicke Umschreibung für Lootboxen).

Auf Twitter stößt die Ankündigung auf wenig Sympathie. Ein Fan schreibt beispielsweise Folgendes:

„Mann, das macht mich einfach nur traurig, zu wissen, dass ein weiteres LOTR-Spiel durch Gier und Inkompetenz ruiniert wird. Vielleicht werden wir eines Tages ein LOTR-Spiel bekommen, das Fans verdienen.“

Und es stimmt! Zuletzt erschien ein anderes Mobile-Game im Mittelerde-Universum mit dem Titel Der Herr der Ringe: Die Schlacht beginnt von Warner Bros. Interactive, aber auch dieses konnte nur wenig Begeisterung hervorrufen. Das ist schade, denn Warner Bros. hat beispielsweise mit Mittelerde: Mordors Schatten und Schatten des Krieges eigentlich eine erfolgreiche Spielereihe und große Fangemeinde aufbauen können.

Die Frage bleibt also offen, ob Warner Bros, EA oder ein anderes Unternehmen irgendwann doch noch ein ordentliches Der-Herr-der-Ringe-Spiel herausbringen werden – oder dürfen.