Elden Ring: Enttäuschendes Feature hätte viel besser sein können

Elden Ring in bunt? Es wäre ganz einfach gewesen. Bildquelle: (FromSoftware/ Antonio_Diaz)

Im Vergleich zu seinen Vorgängen hat Elden Ring viele Dinge neu und besser gemacht. Die optischen Anpassungsmöglichkeiten der Rüstungen haben bei Fans allerdings für Enttäuschung gesorgt. Ein Hacker findet jetzt heraus, dass eigentlich so viel mehr möglich gewesen wäre.

Elden Ring: Ein Feature hat kaum etwas zu bieten

Modebewusste Spieler können in Elden Ring ihre Ausrüstung optisch anpassen. Das komplett neue Feature bietet allerdings nur sehr wenige Möglichkeiten. Die meisten Rüstungen lassen euch lediglich einen Umhang oder eine Kapuze entfernen. Zu allem Überfluss verliert die Ausrüstung dadurch auch noch Verteidigungswerte.

Der Dark-Souls- und Elden-Ring-Experte Zullie the Witch zeigt jetzt auf seinem oder ihrem YouTube-Kanal, dass eigentlich so viel mehr möglich gewesen wäre. So benutzen die Entwickler bereits Werkzeuge, mit denen sie die Kleidung von NPCs und auch komplette Gegner neu einfärben können, um für mehr Abwechslung im Spiel zu sorgen. Auch die Haut- und Haarfarbe in der Charaktererstellung funktioniert auf diese Weise. Bei der Rüstungsanpassung für Spieler ist davon allerdings nichts angekommen.

Rüstungen in Elden Ring hätten viel bunter sein können

Zullie the Witch zeigt in seinem Video, wie verschiedenen Rüstungen und Roben im Spiel in einer anderen Farbe aussehen. FromSoftware hätte damit definitiv für mehr Anpassungsmöglichkeiten gesorgt. Warum also hat es das Feature nicht ins Spiel geschafft?

Der Souls-Hacker hat dafür zwei Erklärungen. Zunächst einmal hätte es zusätzliche Ressourcen gekostet, alle Rüstungen so anzupassen, dass sie gefärbt werden können. Zusätzlich dazu wollte FromSoftware vielleicht auch nicht, dass die Spieler ihre Rüstungen in Giftgrün oder Pink färben und dann so durch die eigentlich ernste Welt von Elden Ring spazieren. Vielleicht entschließt sich der Entwickler aber ja doch noch, das enttäuschende Feature in einem Update oder DLC zu erweitern.