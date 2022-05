Gewinnspiel: Holt euch 10 Steam-Keys für Have a Nice Death

Schlüpft in die Rolle des Sensemannes in Have a Nice Death! (Bild: Gearbox Publishing/Magic Design Studios)

Das 2D-Action-Roguelike Have a Nice Death winkt mit dem ersten großen Update, in dem der Rest der Welt 5 und damit natürlich auch neue Bosse sowie ein neues Endgame-System freigeschaltet werden. Zur Feier des Updates spendieren Publisher Gearbox und Entwickler Magic Design Studios 10 Steam-Keys, die ihr bei uns gewinnen könnt.

Gebt es ruhig zu: Manchmal denkt ihr mitunter auch darüber nach, wie es wohl wäre, als der leibhaftige Sensenmann in Erscheinung zu treten. Dabei vergessen wir Sterblichen auch gerne mal, dass damit auch harte Arbeit und durchaus große Gefahren verbunden sein könnten. Das dürft ihr in Have a Nice Death selbst herausfinden (ohne Gefahr zu laufen, dabei Leib und Leben zu riskieren).

Als Gründer und Geschäftsführer von Death Incorporated leitet ihr als Der Tod ein weitläufiges Firmenimperium, das die zahlreichen Seelen bearbeitet, die auf dem Weg ins Jenseits sind. Da ist immer was zu tun! Eigentlich sogar so viel, dass der Tod kurz vor einem Burnout steht. Grund dafür sind hauptsächlich seine Führungskräfte, die Plagegeister. Die scheren sich nämlich einen Dreck um ordentliche Arbeitsabläufe und hinterlassen nur Chaos. Da muss dann der Chef persönlich ran ...

Dass das eher eine actiongeladene Angelegenheit wird als das dröge Abarbeiten von Formularen, sollte auf der Hand liegen. Aber seht selbst:

Na, wollt ihr gerne mal selbst die Sense in die Hand nehmen? Zehn von euch können wir das ermöglichen, in dem wir euch die Möglichkeit geben, einen von zehn Steam-Keys abzugreifen!

Wollt ihr die? Ja, ihr wollt die!

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Supersimpel: Reist in die Unterwelt, bezwingt sämtliche Torwächter und macht zum Beweis ein Selfie neben einem erschlagenen Dämon. Der sollte aber mindestens zwölf Hörner haben, gerne mehr.

Nein? Zu wenig Zeit? Schon was anderes vor? Na gut, dann beantwortet die folgende Frage: Das Reich der Toten hat zu jeder Zeit in fast jeder Kultur eine ganz eigene Bezeichnung. In der griechischen Mythologie werden gleich drei Begriffe dafür verwendet! Drei, wohlgemerkt, dennoch findet ihr hier vier Begriffe. Welcher davon steht nicht für das Reich der Toten in der griechischen Mythologie?

a) Hades

b) Libitina

c) Orcus

d) Erebos

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "ALLES SENSE".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Dienstag, der 17. Mai 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!