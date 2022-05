Spieler lassen den Yiga-Clan in Breath of the Wild aussehen wie Clowns. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / oberart)

Fast jeder Zelda-Spieler ist bestimmt schon mal einem Yiga in Breath of the Wild auf den Leim gegangen. Die fiesen Halunken verkleiden sich als normale NPCs, um euch dann aus dem Hinterhalt anzugreifen. Ein paar kreative Spieler haben den Spieß nun aber kurzerhand umgedreht.

Breath of the Wild: Link hält Yiga zum Narren

Der feindliche Yiga-Clan in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ist dafür bekannt, dass seine Mitglieder sich gerne als normale Zivilisten tarnen um Link dann in einem Moment der Überraschung anzugreifen. Dafür müsst ihr als Spielende lediglich ein Gespräch mit den auffälligen – ähm, natürlich mit den gut verkleideten – Gestalten beginnen. In diesem lassen sie dann alle Hüllen fallen und verwandeln sich vor euren Augen, um euch anzugreifen.

Nun machen sich Zelda-Fans einen Spaß daraus und bereiten ihre Attacken auf die Yiga inkognito schon vor, bevor sie überhaupt eine Chance haben zuerst anzugreifen. Wie das funktioniert? Zum Beispiel mithilfe des Stasis-Moduls. Im folgenden Clip seht ihr, wie ein Reddit-Nutzer einen riesigen Stein direkt neben dem Gegner platziert und so präpariert hat, dass er den Möchtegern-Ninja sofort wegschleudert, sobald das Gespräch beendet wird:

Neu ist der Trend nicht unbedingt. In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder kreative Einfälle von Spielern und Spielerinnen um den Yiga das Leben schwer zu machen. So hatten einige zum Beispiel ihr Schwert so perfekt in die Luft geworfen, dass es beim Aufprall auf dem Gegner landet:

Andere haben ihre Pfeile so abgeschossen, dass sie die Gegner sofort pulverisieren:

Und die ganz sadistischen Links haben die Yiga einfach in Flammen gesetzt, um ihnen langsam beim Sterben zuzusehen:

Es ist immer wieder erstaunlich, wie kreativ Breath-of-the-Wild-Fans sind. Auch heute finden neue sowie alte Fans immer wieder innovative Wege um ihre Gegner zu quälen, oder Truhen zu öffnen, die eigentlich nie geöffnet werden sollten. Letzteres ist vor kurzem folgdendem Zelda-Profi gelungen:

Ihr seid der Meinung ihr kennt das Spiel in- und auswendig? Dann beweist euer Können und stellt euch unserem extra schweren Quiz zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

