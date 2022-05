Need for Speed Underground 2: Fan-Remake sorgt für Begeisterung

Fan zeigt, wie NFSU2 mit heutiger Technik aussehen könnte. Bild: EA

Zu Need for Speed 2022 gibt es noch nichts Neues, doch die Wartezeit könnt ihr euch trotzdem versüßen. Ein Modder beeindruckt die Fans gerade mit einem eigenen Remake eines der beliebtesten Teile der Reihe und zeigt so, wie Underground 2 mit aktueller Technik aussehen könnte.

NFS: Fan-Remake ist das, was Fans wirklich wollen

Eigentlich warten Fans derzeit auf das neue Need for Speed von EA, offizielles Material gibt es bisher allerdings nicht. Fans nutzen die Pause, um eigene Projekte in Angriff zu nehmen. Modder Ivan Novozhilov hat sich zum Beispiel vorgenommen, NFS Underground 2 mit der Unreal Engine 4 ein Remake und damit ein ordentliches Upgrade zu verpassen.

Ursprünglich erschien das Spiel im Jahr 2004 für die PS2, Xbox, Gamecube, Nintendo DS und den PC. In den letzten 18 Jahren hat sich technisch natürlich einiges getan. Das wird in dem Video, das er veröffentlicht hat, klar – und die Fans feiern es.

„Ich habe gedacht, das ist ein heftig modifiziertes NFSU2. Doch nachdem ich merkte, dass das mit der UE4 realisiert wurde, war ich sprachlos. Ich liebe es, wie du die Map neu kreiert hast, das HUD, das Gameplay und, dass die Modelle sowie die Grafik viel sauberer wirken“, schreibt YouTube-Nutzer Pedro Pablo Pastene.

In dem Video könnt ihr euch das Fan-Remake genau ansehen:

Die Fans können es nicht erwarten, bis sie die fertige Version des Spiels sehen. Weit kann das nicht mehr entfernt sein, denn schaut man sich sein Updatelog unter dem Video an, wird klar, dass er bereits ordentlich Zeit und Arbeit investiert hat.

Wann ist denn nun eigentlich mit Need for Speed 2022?

Laut Insider und Journalist Jeff Grubb soll das Spiel noch immer in diesem Jahr und wahrscheinlich im November erscheinen. In seiner Show „GrubbSnax“ erklärte er allerdings, dass NFS 2022 wohl nicht für die ältere Konsolengeneration, also die PlayStation 4 und Xbox One, erscheinen wird. Die Entwickler würden sich auf die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC fokussieren – das würde die Kundschaft allerdings einschränken. (Quelle: GrubbSnax)

Ob das Spiel wirklich noch dieses Jahr erscheint, bleibt abzuwarten. Bisher halten sich Entwickler Criterion und EA mit Informationen zurück.

