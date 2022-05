Dark Souls für Kinder? Neues Soulslike für die Nintendo Switch angekündigt

Another Crab’s Treasure Announcement Trailer

Auf der Nintendo Indie World 2022 wurde mit Another Crab's Treasure ein neues Soulslike-Spiel für die Nintendo Switch angekündigt. Im Gegensatz zu den bisherigen Souls-Ablegern setzt das bunte Spiel auf einen kinderfreundlichen Look. Wir stellen euch den neuesten Streich der Going-Under-Macher vor.

So ein Soulslike gab es noch nie

Die Souls-Spiele vom japanischen Entwickler FromSoftware haben ein eigens Gaming-Genre kreiert, die Soulslike-Games. Diese Spiele ähneln ihrem großen Vorbild in vielerlei Hinsicht. So sind Spiele wie Mortal Shell, Lords of the Fallen oder Blasphemous nicht nur bockschwer, sondern auch düster und brutal gehalten.

Das neueste Soulslike ist da ganz anders! In Another Crab's Treasure spielt ihr eine kleine Krabbe, die sich durch das Meer kämpft. Einen ersten Gameplay-Trailer zu dem wahrscheinlich niedlichsten Soulslike gab es auf der Nintendo Indie World 2022 zu sehen.

Aber nicht nur die kinderfreundliche Optik bringt einen frischen Wind ins beliebte Gerne. So sammelt und tragt ihr als Krabbe natürlich keine klassischen Ritterrüstungen, sondern nutzt bis zu 50 verschiedene Gehäuse. Darunter zum Beispiel Konservendosen, eine Tasse oder sogar einen putzigen Fingerhut.

Die farbenfrohe Unterwasserwelt darf aber nicht über den Umstand hinwegtäuschen, dass ihr es nach wie vor mit einem handfesten Soulslike zu tun habt. So erwarten euch knackige Krabben-Duelle, knifflige Sprungpassagen und zahlreiche Tode.

Wer steckt hinter dem knuffigen Spiel?

Das Entwicklerstudio hinter Another Crab's Treasure ist Aggro Crab, die sich selbst als "An Unprofessional Indie Game Studio" auf Twitter bezeichnen. Das kleine Studio ist vor allem für den Dungeon Crawler Going Under bekannt, welches bei der internationalen Presse 2020 ziemlich gut ankam – 80 Prozent auf Metacritic.

Mit ihrem neuesten Spiel wagen sich Aggro Crab also in ganz neue Gewässer (höhö). Auf die Frage eines Twitter-Users mit welchen Souls-Spiel sich Another Crab's Treasure am ehesten vergleichen lässt, war die Antwort übrigens Sekiro: Shadows Die Twice.

Inwiefern sich das bewahrheitet, erfahren wir irgendwann 2023, denn dann erscheint das knuffige Spiel für die Nintendo Switch und den PC.