Minecraft: Gratis-Map verwandelt den Survival-Hit in einen Kult-Shooter

Ihr wollt Dämonen in Minecraft kaltmachen? Könnt ihr! Mit einer kostenloses Adventure-Map. (Bildquelle: YouTube/Sibogy)

Die Sandbox von Minecraft lässt allerlei Schabernack zu. Mithilfe von Adventure-Maps könnt ihr sogar ganze Spiele in das Survival-Game verfrachten. Das hat ein Fan getan und stellt seine kostenlose Map in einem YouTube-Trailer vor. Ihr könnt euch auf echten Shooter-Spaß eines Kult-Spiels freuen.

Minecraft wird zu Doom: Adventure-Map sprengt die Genres

Seit über 10 Jahren ist Minecraft schon fester Teil der Gaming-Branche – und trotz seines fortgeschrittenen Alters kann die Community auch heute noch mit einigen Kreationen für gigantische Begeisterungsstürme sorgen. So brachte es ein Spieler etwa fertig, einen Kreis im Klötzchenspiel zu errichten – und das ohne Mods!

YouTuber und Minecraft-Fan Sibogy hat es sich hingegen zur Aufgabe gemacht, dass entspannte Klötzchenspiel in einen echten Höllen-Shooter zu verwandeln. Seine neue Adventure-Map DOOMED: Demons of the Nether, die er nach zwei Jahren Arbeit endlich fertiggestellt hat, lässt euch Dämonen in der Unterwelt über den Haufen ballern. Wie das Ganze im Spiel aussieht, könnt ihr euch im Trailer anschauen:

Minecraft: Nintendo Switch Edition [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2022 14:29 Uhr

Minecraft-Fans sind begeistert

Das Video zur Adventure-Map sorgt bei den Minecraft-Fans auf Reddit für Begeisterungsstürme. Mehr als 35.000 Likes und 580 Kommentare konnte der Post bereits ansammeln – die meisten beglückwünschen Sibogy zu dieser phänomenalen Leistung und sprechen ein Lob nach dem anderen aus (Quelle: Reddit). Vor allem die Tatsache, dass der Nutzer seine Adventure-Map allen Spielern kostenlos zum Download anbietet, kommt gut an.

Minecraft Adventure-Map jetzt kostenlos downloaden

Doch die Sache hat für einige Spieler einen kleinen Haken: Die Adventure-Map ist nur für die Java-Edition von Minecraft verfügbar. Besitzer der Konsolenversion oder Bedrock-Edition auf dem PC gehen leer aus.

Die Adventure-Map scheint in Sachen Atmosphäre und Spielgeschwindigkeit den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Für alle Spieler der Java-Edition ist DOOMED: Demons aof the Nether auf jeden Fall einen Blick wert.