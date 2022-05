Gratis-Wochenende: Ubisoft lässt euch bekannten Shooter kostenlos zocken

Ubisoft: Third-Person-Shooter ist dieses Wochenende gratis spielbar. (Bildquelle: Ubisoft / Prostock-Studio, Getty Images)

Dieses Wochenende könnt ihr völlig gratis in einen beliebten Shooter von Ubisoft hineinschnuppern. Damit ihr keine Zeit verliert, könnt ihr euch das Spiel jetzt schon auf euren PC herunterladen.

Ubisoft lädt euch zum Gratis-Wochenende ein und spendiert euch vier Tage lang kostenlosen Zugriff auf den Shooter The Division 2. Das Angebot startet am 12. Mai um 21 Uhr und endet am 16. Mai um 21 Uhr. Wenn ihr auf dem PC zocken wollt, könnt ihr das Spiel bereits jetzt herunterladen.

Ubisoft-Shooter am Wochenende gratis zocken

Den kostenlosen Schnupper-Zeitraum für The Division 2 könnt ihr sowohl über eure PlayStation und Xbox als auch über den PC in Anspruch nehmen. Auf dem PC habt ihr die Wahl das Spiel entweder über Ubisoft Connect oder den Epic Games Launcher zu starten. Auf den Konsolen könnt ihr das Spiel im PlayStation- beziehungsweise Xbox-Store suchen und gratis installieren.

Wenn euch der Shooter gefällt und ihr ihn im Anschluss an das Wochenende weiterzocken wollt, könnt ihr euren bereits erreichten Fortschritt nach dem Kauf natürlich mitnehmen. (Quelle: Ubisoft)

The Division 2: Kostenlos mit Freunden ausprobieren

In The Division 2 bewegt ihr euch durch eine Open World, die Washington DC und umlegende Gebiete abbildet. Mehrere Fraktionen kämpfen dort darum, die Oberhand zu behalten und Gebiete zu kontrollieren. Das Spiel bietet euch mit RPG-Elementen die Möglichkeit, euren Charakter weiterzuentwickeln und anzupassen. So könnt ihr bestimmte Fähigkeiten erlernen und ausbauen sowie neue Ausrüstungsgegenstände, Waffen und kosmetische Items sammeln.

Ihr könnt euch alleine in den Third-Person-Shooter stürzen oder aber mit Freunden im Online-Koop zocken. Auch PvP-Gefechte sind in der umkämpften Open World natürlich möglich. Wenn ihr auf der PS4 oder auf der Xbox im Online-Koop spielen wollt, benötigt ihr jedoch zusätzlich eine Xbox-Live- oder PS-Plus-Mitgliedschaft.

Schaut euch hier den Story-Trailer zu The Division 2 an: