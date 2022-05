PS5 und Xbox: Potenzielle Next-Gen-Grafik begeistert Community

Next-Gen-Grafik: Die Unreal Engine 5 lässt Gamer staunen. (Bildquelle: GIGA / AaronAmat, Getty Images)

Ein neues Video beweist, welche beeindruckende Grafik-Power die Unreal Engine 5 mit sich bringt – und die Gaming-Community traut ihren Augen nicht. Denn der fotorealistische Clip lässt sich vom echten Leben absolut nicht mehr unterscheiden.

Ein neues Video zeigt, wohin sich die Gaming-Grafik mit der Unreal Engine 5 entwickeln kann und Spieler sind von dem Clip eines Video-Künstlers begeistert. Die Nachbildung einer japanischen Bahn-Station sieht wirklich täuschend echt aus und beweist das riesige Potenzial, das in der neuen Grafik-Engine für PS5- und XBox-Spiele steckt – selbst wenn die aktuelle Hardware wohl leider noch keine Spiele in dieser Qualität darstellen kann.

Unreal Engine 5: Video zeigt täuschend echte Grafik

In dem Video von Lorenzo Drago könnt ihr eine virtuelle Nachbildung einer Bahn-Station in der japanischen Stadt Imizu, Präfektur Toyama bewundern. Drago zeigt die leere Station am Tag und etwas später im Video auch noch in der Nacht. Durch die extrem hochwertigen Lichteffekte und detailreichen Texturen ist das Video auch auf den zweiten und dritten Blick kaum von der Wirklichkeit zu unterscheiden.

Insbesondere in der Dunkelheit wirkt das Video geisterhaft und ganz schön unheimlich – und gibt Horror-Fans einen Vorgeschmack darauf, was in der Zukunft auf Konsolen und PCs möglich sein wird.

Schaut euch den Next-Gen-Grafik-Knaller auf YouTube an:

Next-Gen: Wann kommt die Wahnsinnsgrafik?

In der Gaming-Community auf Reddit sorgt das Video für Wirbel und Fans können die Ankunft dieser lebensechten Grafik kaum noch erwarten. Viele geben jedoch auch zu bedenken, dass solch eine fantastisch gerenderte Animation der jeweiligen Hardware alles abverlangen würde – weswegen die PS5 und Xbox Series X wohl noch nicht in der Lage sein werden, Spiele in exakt dieser Qualität darzustellen.

Die Grafik wird sich dank der Unreal Engine 5 jedoch dennoch merklich verbessern, weswegen sich viele Kommentatoren auf Reddit begeistert zeigen und sich schon auf die visuelle Darstellung von Videospielen in der Zukunft freuen. Viele erwarten auch bereits in dieser Generation schon echte Fortschritte dank der neuen Grafik-Engine.

„Hoffentlich kann die Hardware Objekte und Texturen auch in dieser Qualität in Echtzeit rendern.“ ( Reddit-User hazedday )

) „Das ist möglich auf der aktuellen Konsolengeneration, zumindest größtenteils. Bis jetzt haben noch keine Games von der Unreal Engine 5 Gebrauch gemacht, weil es eine neue Engine ist. Erwartet es erst mit Spielen später in dieser Generation.“ ( Reddit-User Jay-metal )

) „Ich dachte, das wäre im echten Leben, bis es plötzlich Nacht geworden ist. Ich spiele vor allem Spiele aus der Xbox-360-Ära, deswegen beeindruckt mich alles, was nach 2014 rausgekommen ist, aber das ist echt ein ganz neues Level.“ (Reddit-User PinkPotato37)

(Quelle: Reddit)

Neben der verbesserten Grafik zeigen wir euch in unserer Bilderstrecke 8 weitere Trends, die die Zukunft des Gamings verändern werden: