Die neuen Releases sind fest in der Hand der Vampire.

Vampire schlagen in der nächsten Woche bei den Releases doppelt zu, aber auch Untote spielen keine kleine Rolle. Zumindest solange ihr auf Rollen- und Survivalspiele steht.

V Rising | 17. Mai

PC

Auf den ersten Blick sieht V Rising aus wie ein Diablo mit Vampiren. Und in gewisser Weise stimmt das auch, denn im neuen Spiel der Stunlock Studios kämpft ihr gegen zahlreiche Feinde, verbessert nach und nach eure Vampirfähigkeiten und seid ständig auf der Suche nach besserer Ausrüstung. Dabei solltet ihr jedoch auch immer die Tageszeit im Auge behalten, denn als Vampir ist Sonnenlicht ziemlich schmerzhaft.

V Rising hört hier jedoch nicht auf, denn in dem Action-Rollenspiel steckt auch eine Prise Survival. Solltet ihr mal keine Lust auf Kämpfe haben, könnt ihr euch um den Ausbau eures eigenen Vampirschlosses kümmern. Dafür müsst ihr natürlich zuvor genügend Ressourcen erbeuten, um anschließend die Steinmauern hochziehen oder frische Särge bauen zu können.

Der Release von V Rising ist vorerst nur für den PC geplant. Ob zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Umsetzung für die Konsolen erfolgt, bleibt abzuwarten.

Deadcraft | 19. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Bleiben wir beim Thema Survival, denn Deadcraft ist eben genau das: Ein Survival-Spiel in der Postapokalypse, die von Zombies überrannt wurde. Als Spieler ist es eure Aufgabe zu überleben, Nahrung und Wasser zu suchen und eine kleine Basis aufzubauen.

Klingt erst einmal nicht allzu originell, aber Deadcraft verfügt über einen kleinen Twist: Euer Spielcharakter ist ein Halbzombie und kann deshalb auf einige mächtige Fähigkeiten im Kampf zurückgreifen. Zudem dürft ihr im Laufe des Spiels eure eigenen Zombies anpflanzen und damit quasi eine Armee der Untoten herstellen.

Bei den Plattformen wagt Marvelous keine Experimente. Der Release von Deadcraft findet auf dem PC, den PlayStation- und Xbox-Konsolen, sowie auf der Nintendo Switch statt.

Old World | 19. Mai

PC

Eigentlich handelt es sich bei Old World um keinen neuen Release. Das Globalstrategie-Spiel ist immerhin schon letztes Jahr veröffentlicht worden - aber nur im Epic Games Store. Jetzt wagen die Entwickler den Sprung auf Steam und GOG und haben auch eine Erweiterung im Gepäck.

Spielerisch orientiert sich Old World an der Civilization-Reihe, sprich: Ihr übernehmt eine von sieben Nationen und führt diese durch die Jahrzehnte der Geschichte. Dabei ist die Karte in Hexfelder eingeteilt und ihr müsst euch um den Aufbau eures Reiches, den technologischen Fortschritt und um etwaige Kriege kümmern.

Neu im Release für Steam und GOG ist die Erweiterung Heroes of the Aegean, die Old World um neue Szenarien im Antiken Griechenland erweitert. Für die ersten zwei Wochen wird der DLC für Neukäufer kostenlos sein.

Vampire: The Masquerade - Swansong | 19. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Kommen wir noch einmal zurück zu Vampiren. In Vampire: The Masquerade - Swansong schlüpft ihr in die Rolle von drei verschiedenen Charakteren, die jeweils einem anderen Vampirclan angehören und über eigene Fähigkeiten verfügen. Ihr Ziel ist jedoch dasselbe: Einem Ereignis auf die Spur kommen, welches den Handlungsort Boston für immer verändern könnte.

Dabei spielen vor allem Ermittlungsarbeiten eine wichtige Rolle. Je nachdem wie ihr vorgeht und wie ihr euch in Dialogen schlagt, sollen spürbare Konsequenzen folgen. Und darüber hinaus seid ihr ja auch ein Vampir und es dürstet euch nach Blut ...

In Sachen Release gibt es bei den Plattformen keine große Überraschung: Der PC, die PlayStation- und Xbox-Konsolen werden im Mai bedient. Zu einem späteren Zeitpunkt soll noch eine Umsetzung für die Nintendo Switch folgen.

Dolmen | 20. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Dolmen vom brasilianischen Entwicklerstudio Massive Work bietet auf der einen Seite knackige Soulslike-Kämpfe und auf der anderen Seite starke Crafting-Elemente. Und das alles in einem Szenario, welches von H.P. Lovecrafts Werken und dem darin verwurzelten Kosmischen Horror inspiriert wurde.

Als Spieler erkundet ihr in dem Action-Rollenspiel einen ungewöhnlichen Alienplaneten, legt euch mit allerlei Feinden und Bossen an und lernt nach und nach mehr über euch und den Planeten kennen. Zwischendurch stellt ihr neue Rüstungen und Waffen her, damit ihr im Kampf nicht gänzlich ohne Gegenwehr seid.

Der Release von Dolmen findet übrigens für den PC, die beiden PlayStation-Konsolen, sowie auf der Xbox One und Xbox Series X/S statt.

Ob Untote, Aliens oder Vampire: In der kommenden Woche geht es ziemlich blutig zu. Wer jedoch mit keinem der drei Szenarien etwas anfangen kann, der wird vielleicht beim Strategiespiel Old World fündig.