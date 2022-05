Skyrim: Fan meistert den Charakter-Editor

Fan baut sich im Skyrim-Editor selbst nach. (Bildquelle: Bethesda/ Getty Images/ Prostock-Studio)

Bevor ihr so richtig in ein neues Rollenspiel startet müsst ihr natürlich zuerst einmal euren Charakter anpassen. Das kann schonmal eine ganze Weile dauern. Ein Fan hat die Selbstverwirklichung jetzt allerdings auf die Spitze getrieben und sich selbst perfekt in The Elder Scrolls 5: Skyrim nachgebildet.

Skyrim: Fan baut exakten Klon von sich im Spiel

Auch wenn The Elder Scrolls 5: Skyrim bereits mehr als 10 Jahre alt ist, hat der Charakter-Editor des Rollenspiels schon damals viele Optionen geboten, mit denen ihr eurer Drachenblut genauso aussehen lassen konntet, wie ihr es wolltet. Das Spiel bietet viele Entscheidungen: Kreiert ihr ein abscheuliches Monster, einen Bilderbuchhelden oder baut ihr euch so gut es geht selbst nach?

Die Reddit-Nutzerin AureliaRiddle hat sich ganz klar für die letzte Option entschieden. Sie hat sich selbst und ihren Vater so gut im Rollenspiel verwirklicht, dass ihr Drachenblut schon fast als Klon durchgehen könnte. Eine beeindruckende Leistung, die viel Zeit und Mühe gekostet hat. In den Kommentaren erklärt sie, dass sie für jeweils einen der Charakter zwischen 1,5 und 2 Stunden gebraucht hat. Hoffentlich zieht sich das Drachenblut jetzt nicht direkt einen Helm über den Kopf, der alle Gesichtsmerkmale für den Rest des Spiels komplett verdeckt. (Quelle: Reddit)

Die von AureliaRiddle erstellten Helden. (Bildquelle: Reddit/ AureliaRiddle)

Für perfekte Skyrim-Charaktere braucht ihr Mods

Im Grundspiel von Skyrim wären solche detaillierten Charaktere dann allerdings doch nicht möglich gewesen. Glücklicherweise hat das Rollenspiel eine unschlagbare Community, die praktisch jedes Feature verbessert hat. Die Charaktererstellung gehört auch dazu.

AureliaRiddle benutzt beispielsweise mehrere Mods, die unter anderem mehr Auswahlmöglichkeiten für den Editor hinzufügen und die Texturen des Charaktermodells verbessern, damit es realistischer aussieht. Glücklicherweise verlinkt sie ihre Mod-Liste mit mehr als 300 Erweiterungen. (Quelle: Alle Mods von AureliaRiddle