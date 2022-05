PS5: Sony bastelt an neuem Konsolen-Modell

PS5: Sony überarbeitet die Next-Gen-Konsole. (Bildquelle: GIGA / Khosrork, Getty Images)

Sony hat sich die Bauteile der PS5 genauer angeschaut und ihre Zusammenstellung überarbeitet. Das Unternehmen hat nun ein neues Konsolen-Modell angemeldet, das die PlayStation zwar nicht revolutioniert, aber doch möglicherweise leicht verbessert.

Der Launch der PS5 liegt mittlerweile gut anderthalb Jahre zurück – und Sony bastelt seitdem still und heimlich an der Konsole, um kleinere Verbesserungen vorzunehmen und Bauteile auszutauschen. Nun hat das Unternehmen zum wiederholten Mal ein neues Konsolenmodell in Japan zertifizieren lassen. Bei dieser Version soll vor allem an der Funk-Ausstattung geschraubt worden sein.

Neues PS5-Modell: Bessere Funk-Verbindung?

Unter der Modellnummer CFI-1200 hat Sony eine neue PS5-Version in Japan registriert und vom dafür zuständigen Ministerium für interne Angelegenheiten und Kommunikation zertifizieren lassen. Dies bedeutet, dass das neue Modell den aktuellen technischen Normen entspricht. (Quelle: VGC)

Die genauen Details zu den Änderungen sind dagegen nicht bekannt. Die neue Version soll das Funk-Euqipment der Konsole angepasst haben, also könnten zum Beispiel Verbesserungen an der WLAN- und Bluetooth-Ausstattung der Konsole vorgenommen worden sein. Ohne eine offizielle Bestätigung könnte es jedoch auch der Fall sein, dass die Bauteile schlicht ausgetauscht wurden – möglicherweise, um die mit Problemen behaftete Produktion zu optimieren.

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS5/PS4 Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.05.2022 16:20 Uhr

PlayStation 5: Sony bastelt an Konsole herum

Das Modell CFI-1200 ist nicht das erste Mal, dass Sony eine neue Version der PS5 releast. Bereits im Juli 2021 wurde ein neues Modell entwickelt, das die Konsole nicht nur um ungefähr 300 Gramm leichter machte, sondern bei dem ebenfalls die Standfußschraube ausgetauscht wurde.

Diese kleineren Änderungen sind im Lebenszyklus einer Konsole normal – und haben nichts mit der Entwicklung einer möglichen PS5 Slim oder PS5 Pro zu tun, die jedoch natürlich gleichzeitig für die Zukunft auch nicht ausgeschlossen werden sollte, auch wenn mit einem solchen Konsolen-Upgrade wohl erst allerfrühestens 2023 zu rechnen wäre.

In unserem Video zeigen wir euch die besten Zubehörartikel für eure PS5: