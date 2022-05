Skyrim: Fan erfindet ideale Funktion für Diebe, Assassinen und Spanner

Mit einer Skyrim-Mod könnt ihr noch besser Böses tun. (Bildquelle: Bethesda/ Getty Images/ leolintang)

In The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es viele Türen. Die meisten sind auch noch verschlossen. Eine Mod für das Rollenspiel bringt jetzt das perfekte Feature für die Spieler, die gerne auf Heimlichkeit setzen.

Skyrim: Tolle Mod für Spanner und Diebe

Obwohl The Elder Scrolls 5: Skyrim schon mehr als zehn Jahre alt ist, gibt es immer noch Fans, die weiterhin Mods für das Rollenspiel entwickeln. Sie verbessern die Grafik, geben euch neue Waffen und Rüstungen und manchmal sogar ganz neue Spiel-Features.

Die neue „Take a Peek“-Mod erlaubt es euch beispielsweise durch Schlüssellöcher zu spähen. Wenn ihr also vor einer Tür steht, müsst ihr nicht länger direkt in den Raum platzen, bevor ihr schauen könnt, was darin vorgeht. Wenn ihr kurz davor steht, ein Banditenversteck zu stürmen, bringt euch dies zum Beispiel neue taktische Planungsmöglichkeiten. In einer Stadt dagegen erntet ihr für das Schlüsselloch-Spähen vollkommen zurecht missfallende Blicke. In dem Video des Entwicklers könnt ihr euch ansehen, welche Features die Mod für euch bereithält.

Neue Mod lässt euch durch fast alle Türen in Skyrim schauen

Die „Take a Peek“-Mod funktioniert bei praktisch allen Türen in Himmelsrand, bei denen es ein Schlüsselloch gibt (oder geben könnte), durch das ihr spähen könnt. Dabei macht es auch keinen Unterschied, ob die Tür abgeschlossen ist oder nicht. Wenn ihr in der Öffentlichkeit in die Häuser euer Mitmenschen schaut, reagieren umstehende NPCs auch darauf.

Wenn ihr dieses Feature für eure zukünftigen Raubtouren nicht missen wollt, könnt ihr euch die Mod auf der Seite Nexus-Mods herunterladen. Dort ist auch genau beschrieben, welche zusätzlichen Skyrim-Mods ihr benötigt. Ihr solltet außerdem darauf achten, die richtige Version auszuwählen. Das hängt davon ab, ob ihr die Skyrim: Special Edition oder die Skyrim: Anniversary Edition spielt. (Quelle: NexusMods)