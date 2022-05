Unsere Erde in Minecraft: Deutsches Bau-Team glänzt im Mega-Projekt

Erkennt ihr diese deutsche Stadt in Minecraft? (Bildquelle: YouTube/PippenFTS)

Seit mehr als zwei Jahren sitzt ein riesiges Team an Minecraft-Spielern an dem wohl ambitioniertesten Mammut-Projekt des Sandbox-Games. Das Ziel ist es, unseren Planeten in einem 1:1-Maßstab nachzubauen. Und Deutschland ist ganz vorne mit dabei. Als größtes Bau-Team zeigen sie in einer spannenden Challenge, wie schnell unser Land gebaut werden kann.

Update vom 13. Mai:

Mega-Projekt in Minecraft: Deutsche starten Challenge

Was im Jahr 2020 als utopisches Vorhaben begann, hat mittlerweile beeindruckende Form angenommen: Das Projekt "Build the Earth".

Auch nach über zwei Jahren ist es immer noch auf Kurs. Auf seinem YouTube-Kanal zeigt der Gründer PippenFTS regelmäßig Updates zu dem Bauprojekt.

Auf dem hauseigenen Discord-Server haben sich mittlerweile 151.454 bauwütige Minecraft-Spieler zusammengefunden. Eines der größten Bau-Teams kommt dabei aus Deutschland. Dieses besteht aus über 20.000 Mitgliedern.

In einem Video fordern sie den Erfinder PippenFTS zu einer Challenge heraus: Wer kann Deutschland schneller nachbauen? Falls ihr des Englischen mächtig seid, könnt ihr euch das spannende Bau-Match in Gänze anschauen:

Gebaut wird die Stadt Passau, das deutsche Bau-Team gegen das Team der Gründer "Build It 1:1", in einem vorgegebenen Zeitraum. Im ersten Part der Challenge wird schnell deutlich, wie talentiert und fix die deutschen Minecraft-Bauer sind.

PippenFTS musste sich also einen geheimen Masterplan ausdenken, um gegen sie zu triumphieren. So heuerte er heimlich weitere Spieler im Discord an und vereinbarte, die errichteten Bauwerke nicht zu präsentieren, bis zum finalen Stichtag.

Am Ende siegt er mit 290 errichteten Gebäuden gegenüber 192 vom deutschen Team. Trotz des Verlusts lobt PippenFTS den unglaublichen Einsatz und die enorme Schnelligkeit der deutschen Spieler.

Und im Endeffekt haben alle gewonnen, denn Deutschland ist nun um einiges vollständiger im Mega-Projekt Build the Earth.

Update:

10 irre Minecraft-Bauten aus der echten Welt

Das wahnsinnige und einmalige Minecraft-Projekt Build the Earth startete zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020. Schon damals zeigten sich Zehntausende begeistert für das krasse Vorhaben.

Mittlerweile ist Build the Earth um etliche Mitglieder gewachsen und ungefähr 6.000 Minecraft-Erbauer arbeiten fleißig an der Fertigstellung des ehrgeizigen Ziels. In regelmäßigen Abständen werden die besten Bauten gekürt, um die Spieler und Spielerinnen zu motivieren und ihre Mühen zu belohnen.

Jetzt hat der Gründer des Projekts – PippenFTS – alle bisherigen Gebäude und Schauplätze genauer unter die Lupe genommen und präsentiert die seiner Meinung nach zehn beeindruckendsten Bauwerke.

Dabei werden echte Schmuckstücke wie das Taj Mahal gezeigt. Das Video macht außerdem deutlich, welch großartigen Fortschritt das Vorhaben im Allgemeinen gemacht hat. Viel zu oft verlaufen ehrgeizige Minecraft-Fan-Projekte im Sand und können ihren großen Ideen nicht standhalten.

Build the Earth scheint nicht an seinen riesigen Erwartungen zu scheitern und präsentiert in folgendem Video (Kommentar in englischer Sprache) die unglaublichen Leistungen von über tausenden freiwilligen Helfern auf der ganzen Welt:

Aufgrund der mittlerweile angewachsenen Größe des Projekts und den damit verbundenen Kosten, haben die Ersteller ein Patreon-Account eingerichtet. Spieler die dieses Vorhaben befürworten und auch finanziell unterstützen möchten, können dies mit einer Mitgliedschaft gerne tun.

Wenn euch in Minecraft langweilig wird, könnt ihr dem Projekt selber beitreten, oder ihr versucht die folgenden Ideen unserer Bilderstrecke:

Originalmeldung:

Die Erde in Minecraft: Mods und Google Maps machen es möglich

Auf dem YouTube-Kanal PippenFTS wird in einem atmosphärischen Video ein neues und gigantisches Minecraft-Bauprojekt vorgestellt, dass die Fan-Herzen da draußen höher schlagen lassen dürfte. Ziel ist es, die gesamte Erde und ihre Bauwerke im originalen Maßstab nachzubauen:

Als Grundbau für den Planeten dient die "Terra 1:1"-Mod. Diese bedient sich der Daten von Google Maps und anderen geographischen Archiven und kann so Wälder, Gewässer, Berge, Straßen und weitere geografische Gegebenheiten in einem “1 zu 1“-Maßstab umsetzen und abbilden.

Eine weitere Mod namens Cubic Chunks hebelt die übliche vertikale Minecraft-Levelbegrenzung aus, um zum Beispiel das Himalaya-Gebirge in seiner vollen Höhe abbilden zu können. In der Standard-Version von Minecraft ist es nämlich nicht möglich, über eine Höhe von 256 Blöcken hinaus zu bauen.

Da diese ohnehin schon beeindruckenden Mods aber ihre Grenzen haben und nicht alle Feinheiten der echten Welt wiederzugeben vermögen, müssen Feinarbeiten und Ausbesserungen immer noch von Menschenhand vorgenommen werden. Dies bezieht sich besonders auf Gebäude, oder Landschaften, die künstlich angelegt wurden. Die Pyramiden in Kairo beispielsweise, werden von der Mod als herkömmliche Berge wiedergegeben.

Dies ist der Anstoß für ein riesiges Projekt, in dem jeder, der ein paar Voraussetzungen erfüllt, an der Umsetzung der Erde mitwirken kann.

In dem Video wird genau erklärt, welche Modifikationen benötigt werden und wie diese zu installieren sind. Auch die Navigation innerhalb der Welt wird erläutert.

Ihr könnt die Erde mitgestalten und unbekannte Geheimnisse ergründen

Wenn ihr also selbst Hand an den Eiffelturm oder die verschneiten Gletscher der höchsten Berge der Welt legen wollt, könnt ihr dem Projekt beitreten, indem ihr euch in den offiziellen Discord-Server einloggt. Dort sind alle nötigen Voraussetzungen und Informationen bereitgestellt. Gestartet mit Zehntausenden, befinden sich zurzeit schon über 236.000 Mitglieder aus allen möglichen Nationen in dem Channel.

Einen besonderen Anreiz bieten die unerforschten Weltgrenzen der Minecraft-Map. Die Map ist nämlich noch weitläufiger als unser echter Planet. Wer weiß, vielleicht findet ihr ja das Ende der Welt ...

Ihr dürft gespannt sein, wie sich dieses beeindruckende Minecraft-Projekt weiterentwickelt. Wie findet ihr Build the Earth? Werdet ihr daran teilnehmen? Schildert uns eure Gedanken dazu gerne in den Kommentaren.