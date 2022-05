Steam-Comeback Unterwasser-Survival-Hit ist wieder ein Bestseller

Subnautica: Below Zero ist dank einer Rabattaktion wieder ein Steam-Bestseller. (Bild: Unknown Worlds Entertainment)

Das Steam Deck dominiert noch immer die Bestseller-Charts des Online-Shops, dahinter gibt es jedoch ordentlich Bewegung. So hat sich etwa das Unterwasser-Survival-Spiel Subnautica: Below Zero zurück in die Charts gekämpft – und das dürfte vor allem einer dicken Rabattaktion geschuldet sein.

Subnautica: Below Zero zurück in den Steam-Charts

Für PC-Spieler lohnt sich in regelmäßigen Abständen ein Blick in die Bestseller-Charts auf Steam. Die Auflistung des Online-Shops offenbart stets, welche brandneuen PC-Spiele gerade besonders im Trend liegen.

Doch auch einige etwas ältere Games kämpfen sich immer mal wieder zurück in die Charts – so auch etwa Subnautica: Below Zero. Im Spiel legt ihr mit eurem Raumschiff eine Notlandung auf einem fremden Planeten hin, der zu großen Teilen mit Wasser und Eis bedeckt ist. Eure Aufgabe ist nun, euch in der Unterwasserwelt zurechtzufinden, Ressourcen zu sammeln und euch nach und nach eine Basis zu errichten, die ihr als Ausgangspunkt für eure Erkundungsmissionen nutzen könnt.

Werft einfach einen Blick in den offiziellen Trailer, um euch ein Bild vom Spiel zu machen:

Subnautica: Below Zero | Ankündigungstrailer für die PlayStation

Das feuchte Survival-Spiel erschien bereits vor rund einem Jahr, hat es nun jedoch wieder zurück auf den vierten Platz in den Steam-Charts geschafft. Das dürfte vor allem der aktuell laufenden Rabattaktion geschuldet sein. Im Moment ist Subnautica: Below Zero um 50 Prozent reduziert (Quelle: Steam).

Statt 29,99 Euro bezahlt ihr nur 14,99 Euro für das besondere Unterwasserabenteuer. Das Angebot gilt jedoch nur noch bis zum 16. Mai 2022. Wer jetzt also Blut geleckt hat und sich das Spiel selbst angucken will, sollte sich mit dem Kauf beeilen.

Subnautica: Below Zero bei Steam anschauen

Auch der Vorgänger ist reduziert

Wer mit dem arktischen Setting von Subnautica: Below Zero nicht viel anfangen kann, das Unterwasser-Szenario aber dennoch spannend findet, sollte einen Blick auf dem Vorgänger werfen.

Auch der wird durch die Rabattaktion gerade wieder in den Steam-Charts nach oben gespült. Ebenfalls um 50 Prozent reduziert, könnt ihr euch den ersten Teil für 14,99 Euro sichern – und der bietet nicht nur eine deutlich buntere Farbpalette, sondern auch VR-Unterstützung.

Subnautica bei Steam anschauen

Den größten Rabatt bekommt ihr übrigens, wenn ihr beide Spiele zusammen im Bundle für insgesamt 26,98 Euro kauft – und lasst euch gesagt sein: Es lohnt sich!

Alle genannten Rabattaktionen auf Steam gelten noch bis zum 16. Mai 2022.