7 Pokémon-Spiele im Ranking – eine Generation ist absoluter Überflieger

Seit mehr als 20 Jahren begeistert Pokémon die Spieler. Doch welche Generation ist die beliebteste? (Bildquelle: The Pokémon Company)

In ihrer über 20 Jahren andauernden Erfolgsgeschichte hat die Pokémon-Reihe etliche Spiele hervorgebracht. Doch welches Spiel ist eigentlich das erfolgreichste? Das folgende Ranking bringt Klarheit und zeigt, welche Generation euer absoluter Favorit ist.

Pokémon: Eine Generation konnte bisher nicht überholt werden

Damals hätte niemand gedacht, dass sich die Marke Pokémon zu einer der größten Franchises der Welt entwickeln würde. Heutzutage sind Fans verrückt nach den Filmen, dem Sammelkartenspiel, dem Anime und natürlich den Videospielen. Seit dem Jahr 1996 sind viele davon erschienen und seitdem hat Nintendo davon mehr als 350 Millionen Stück verkauft.

Mithilfe einer Statistik des Unternehmens statista ist eine Rangliste entstanden, die die beliebtesten Spiele der Reihe krönt. (Quelle: statista)

7. Platz: Pokémon Sonne / Mond (3DS)

Bild: Nintendo

Pokémon Sonne und Mond erschienen hierzulande am 23. November 2016. Mit 16,22 Millionen verkauften Exemplaren bildet dieses Spiel unter den ersten sieben Plätzen das Schlusslicht.

Sieben ist hier ein gutes Stichwort, denn Sonne und Mond sind die zwei Spiele der Hauptreihe, die die siebte Generation der Pokémon eingeleitet haben. Der Protagonist zieht darin mit seiner Mutter aus der Kanto- in die Alola-Region. Als Starter-Pokémon stehen hier Bauz, Flamiau und Robball zur Auswahl.

6. Platz: Pokémon Rubin / Saphir (Game Boy Advance)

Bild: Nintendo

Pokémon Rubin und Saphir erschienen am 21. November 2006. Bis heute verkaufte Nintendo davon mehr als 16,27 Millionen Exemplare.

Diese Spiele leiteten die dritte Generation der Pokémon ein – diese bot ganze 135 neue Taschenmonster. Den Spieler führt es in die Hoenn-Region, in der sich einem die Teams Aqua und Magma entgegenstellen. Als Starter-Pokémon stehen hier Hydropi, Geckarbor und Flemmli zur Auswahl.

5. Platz: Pokémon X / Y (3DS)

Bild: Nintendo

Pokémon X / Y erschienen am 12. Oktober 2013 und leiteten die sechste Generation ein. Bis heute hat Nintendo mehr als 16,58 Millionen Exemplare verkauft. Ort des Geschehens ist hier die sternförmige Kalos-Region, die auf Frankreich basiert – sogar der Eiffelturm wurde in das Spiel implementiert. Sein Starter-Pokémon muss der Spieler aus Igamaro, Fynx und Froxy auswählen.

4. Platz: Pokémon Diamant / Perl (DS)

Bild: Nintendo

Diamant und Perl erschienen am 27. Juli 2007 in Europa. Mit mehr als 17,67 verkauften Exemplaren bilden diese Spiele in dieser Liste die goldene Mitte.

Diese zwei Spiele der Hauptreihe leiteten die vierte Generation der Pokémon ein und brachte 107 neue Pokémon ins Spiel. Der Spieler bewegt sich durch die Region Sinnoh, einer fiktiven Insel, die auf der japanischen Insel Hokkaidō basiert. Als Starter-Pokémon stehen hier Chelast, Panflam und Plinfa zur Verfügung.

Ende 2021 wurden die beiden Spiele in Form eines Remakes neu aufgelegt.

Nintendo Pokémon Strahlender Diamant Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.05.2022 10:54 Uhr

3. Platz: Pokémon Schwert / Schild (Switch)

Bild: Nintendo

Schwert und Schild erschienen 15. November 2019 für die Nintendo Switch. Im Gegensatz zu den bisherigen Plätzen, die alle im Bereich der 16- und 17-Millionen Marke liegen, machen die Verkaufszahlen bei diesem Spiel einen deutlichen Sprung nach oben. Bis heute verkaufte Nintendo mehr als 22,64 Millionen Exemplare dieser Spiele.

Schwert und Schild leiteten die achte Generation ein. Das Abenteuer findet hier in der Galar-Region statt, die auf Großbritannien basiert. Der Spieler kann sich hier auf weitläufige Regionen, Dörfer und Städte freuen. In Schwert und Schild kann man außerdem sowohl auf die neuen Pokémon der achten Generation als auch auf bekannte Monsterchen aus vorherigen Spielen treffen.

Als Starter-Pokémon kann man sich hier zwischen Chimpep, Hopplo und Memmeon entscheiden.

2. Platz: Pokémon Gold / Silber (Game Boy)

Bild: Nintendo

Pokémon Gold und Silber erschienen am 6. April 2001. Die Spiele leiteten die zweite Generation ein. Bis heute verkaufte Nintendo mehr als 21,10 Millionen Exemplare weltweit.

Der Spieler startet das Spiel in Neuborkia, einem kleinen Dorf im Südosten Johtos. Während seiner Reise erfährt die Spielfigur von den Machenschaften des Team Rocket. Das hat sich neu gebildet, nachdem es vor Jahren von einem Trainer besiegt wurde. Als Starter-Pokémon stehen hier Endivie, Feurigel und Karnimani zur Verfügung.

1. Platz: Pokémon Rot / Grün / Blau (Game Boy)

Bild: Nintendo

Bisher absolut ungeschlagen befinden sich die ersten Teile der Hauptreihe auf dem ersten Platz. Nintendo hat davon bis heute mehr als 31,38 Millionen Exemplare verkauft.

Von Pokémon Rot / Grün / Blau gibt es auch mit Abstand die meisten Versionen. Grün (Japan) und Rot (Japan) sind die ersten Pokémon-Spiele, die es je gegeben hat. Sie erschienen am 27. Februar 1996. In dieser Form sind sie allerdings nie in Europa erschienen.

Am 5. Oktober 1999 erschienen Rot und Blau in Europa und markierten so hierzulande den Beginn des Pokémon-Hypes. Die Reise beginnt in Alabastia, einem kleinen Dorf im Südwesten Kantos.

Aus damals noch niedlichen 151 Pokémon konnte man als Starter-Pokémon entweder Glumanda, Bisasam oder Schiggy wählen.

(Quellen: PokéWiki / Pokémon Wiki)

Bild: Game Freak / Nintendo

Pokémon: Wann erscheint das nächste Spiel?

Mit Pokémon Karmesin & Purpur soll noch in diesem Jahr das neueste Spiel veröffentlicht werden. Viele Informationen gibt es noch nicht, doch immerhin sind mit Felori, Krokel und Kwaks bereits die Starter-Pokémon bekannt.

Im offiziellen Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

Pokémon: Karmesin & Purpur – Ankündigungstrailer

Die Spieler haben übrigens bereits eine klare Vorstellung davon, was Game Freak bei Karmesin und Purpur besser machen kann: