Steam-Topseller: Niedliches Rollenspiel steht an der Chart-Spitze

Ein RPG mit kreativem Gameplay steht auf Steam an der Spitze. Bildquelle: (Valve/ Red Nexus Games Inc.)

In den Verkaufs-Charts auf Steam können sowohl große AAA-Releases als auch kleine Indie-Projekte an der Spitze stehen. Jetzt kämpft sich ein ungewöhnliches Rollenspiel an die Spitze, das direkt mit seinem niedlichen Protagonisten auffällt.

Steam-Charts: RPG-Held kämpft mit Kugeln gegen Drachen

In Peglin kämpft ihr nicht mit Schwertern, Bögen oder Magie. Stattdessen wirft der kleine grüne Held spezielle Orbs, die möglichst viele Pins treffen müssen, um Schaden zu verursachen. Auf der Steam-Produktseite beschreibt sich das Spiel dabei als zugbasiertes Rollenspiel und als eine Mischung aus Peggle und Slay the Spire.

Wenn ein Gegner in dem Pachinko-Roguelike zu viel für euch ist, müsst ihr wieder von vorne beginnen. Jeder Durchlauf ist dabei zufallsgeneriert. Es erwarten euch also immer wieder andere Gegner mit neuem Loot. Die Genre-Mischung mit niedlicher Pixel-Optik kommt bei der Steam-Community extrem gut an. In den Verkaufs-Charts steht Peglin gerade ganz oben auf dem ersten Platz. (Quelle: Steam-Topseller)

Der Trailer zeigt euch deutlich wie das Gameplay in dem RPG abläuft:

Peglin: Gameplay-Trailer zum Pachinko-Roguelike

Peglin kommt bei den Steam-Spielern gut an

Aktuell befindet sich Peglin noch im Early Access-Programm auf Steam. In den kommenden Updates soll das Spiel noch deutlich erweitert werden. Schon jetzt zeigt sich ein Großteil der Spieler zufrieden mit der bisherigen Version. 79 Prozent der Steam-Bewertungen fallen positiv aus. Besonders die kreative Kombination der Spielmechaniken wird gelobt. Allerdings gibt es auch Kritik. In den negativen Bewertungen wird darauf hingewiesen, dass Peglin aktuell noch zu einfach ist und insgesamt zu wenig Inhalt bietet.

Wenn ihr erst einmal testen wollt, ob die ungewöhnliche Gameplay-Mischung etwas für euch ist, könnt ihr euch auf Steam zunächst die Demo für Peglin herunterladen. (Quelle: Peglin auf Steam)