Gigantische Minecraft-Stadt lässt Cyberpunk 2077 alt aussehen

Diese Cyberpunk-Metropole existiert tatsächlich in Minecraft. (Bildquelle: Quantics Build)

Beeindruckende Minecraft-Bauwerke gibt es viele. Doch nur wenige sind außergewöhnlich. So auch die futuristische Mega-Stadt Nova Celes, die ehrgeizige Fans für das Survival-Game erschaffen haben. Ihr könnt euren Cyberpunk-Traum sogar selbst mit dieser kostenfreien Welt ausleben.

Cyberpunk-Stadt für Minecraft

Immer wieder begeistern die Spieler von Minecraft mit futuristischen Bauwerken, die perfekt in eine Cyberpunk-Welt passen würden.

Während einige Erbauer einzelne Landstriche oder Gebäude errichten, wie dieses in Neonlicht getauchte Slum-Viertel, überrascht das Bau-Kollektiv Quantics Build jetzt mit einer ganzen Stadt im Cyberpunk-Stil (Quelle: Minecraft).

Das Videogame-Viertel ist bunt und präsentiert eine Reklame-Tafel mit Megaman. (Bildquelle: Quantics Build)

Diese Stadt trägt den Namen Nova Celes und hat so einiges zu bieten. Das Team, das dahinter steckt – von denen einige im echten Leben sogar Architekten sind – hat ganze sechs Monate an der Sci-Fi-Stadt gesessen. Als Vorbild dienten Filme wie Blade Runner. In Cyberpunk 2077 hätte Nova Celes sicher auch gut funktioniert.

Die kreisrunde Metropole besteht aus verschiedenen Distrikten, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Es finden sich zum Beispiel ein Videospiel-Viertel, ein Rotlicht-Viertel und ein reiches Finanz-Zentrum für die Wohlhabendsten in der Stadt.

In die Detailarbeit ist ebenso viel Liebe und Zeit investiert worden: Jedes Areal hat seine eigenen Farben, Formen und Beleuchtung. Zudem verpassen Minecraft-Schienen als Klimaanlagen und Falltüren als Lüftungen den Gebäuden noch den extra Touch Realismus.

Eine Besonderheit dieses Minecraft-Kunstwerks sind übrigens die über 300 Gebäude, die eine Inneneinrichtung samt Möbeln bekommen haben.

Ein Rotlicht-Viertel darf in einer Cyberpunk-City natürlich auch nicht fehlen. (Bildquelle: Quantics Build)

Ihr könnt die Welt kostenlos herunterladen

Nicht nur kann Nova Celes bewundert werden, ihr könnt sogar selbst in der Mega-City spielen. Denn Quantics Build stellt die Welt zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Auf Planet Minecraft könnt ihr weitere Details zu Nova Celes einsehen und zum Beispiel die acht verschiedenen Viertel besser kennenlernen. Auf der Webseite findet ihr auch weitere Anleitungen dazu, wie ihr die Karte herunterladen und die Cyberpunk-Stadt darin finden könnt.

