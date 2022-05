4 Jahre alter PS4-Klassiker erobert Spitze der PlayStation-Bestseller

PlayStation-Charts: 4 Jahre altes PS4-Spiel wird zum Bestseller. (Bildquelle: GIGA / Damir Khabirov, Getty Images)

Die Bestseller-Charts auf der PlayStation werden aktuell von einem bereits 4 Jahre alten Klassiker aufgemischt. Das Abenteuer ist eines der besten Spiele für die PS4 und erfreut sich offensichtlich immer noch größter Beliebtheit.

In den PlayStation-Bestseller-Charts erklimmt derzeit ein Kult-Anti-Held den Thron: Kratos grüßt mit God of War von 2018 von der Spitze der Charts der meistverkauften Spiele auf der PS4 und PS5.

God of War: 4 Jahre nach Release wieder PlayStation-Bestseller

Mit God of War hat PlayStation eines der besten Spiele der letzten Konsolengeneration hervorgebracht. Anscheinend können Spieler immer noch nicht genug von dem intensiven und herausragend geschriebenen Abenteuer bekommen, denn derzeit steht das Spiel ist in der PlayStation-Hits-Version für 19,99 Euro an erster Position der Bestseller-Charts für die PS4 und PS5.

Damit verdrängt die emotionale Reise von Kratos und Atreus einen weiteren Klassiker auf den 2. Platz. The Witcher 3: Wild Hunt ist um 80 Prozent von 49,99 Euro auf 9,99 Euro heruntergesetzt und schnappt sich trotzdem nicht die Krone der Charts. Auch für Marvel's Spider-Man GOTY-Edition bleibt trotz eines ordentlichen Preisnachlasses nur der dritte Platz. (Quelle: PlayStation)

Das Warten auf God of War: Ragnarök

Noch gibt es keinen offiziellen Release-Termin für den langersehnten Nachfolger, God of War: Ragnarök. Über das Spiel ist weiterhin nicht besonders viel bekannt, doch der letzte Stand war zumindest, dass es nicht verschoben werden soll – dies hatte Branchen-Insider Jason Schreier verkündet. Demnach könnte der Release auf der PS4 und PS5 tatsächlich noch 2022 stattfinden.

Bei dem riesigen Hype rund um den kommenden Release ist in jedem Fall davon auszugehen, dass das God-of-War-Sequel seinen Vorgänger vom Bestseller-Thron stoßen wird – auch wenn sich das mittlerweile 4 Jahre alte Spiel noch mehr als respektabel in den Charts hält.

