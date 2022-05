Elden Ring: Umfrage zeigt Lieblingswaffen, -NPCs, -Bosse der Fans

Das Duell zwischen Malenia und Radahn ist nicht nur im Spiel knapp. (Bildquelle: FromSoftware/ Getty Images/ Deagreez)

Fast drei Monate sind seit dem Release von Elden Ring vergangen. Genug Zeit also, damit Spieler die wichtigsten Bosse und NPCs im Spiel sehen und eine Lieblingswaffe auswählen konnten. Eine Umfrage enthüllt jetzt, was die Favoriten der Fans sind.

Elden Ring: 1700 Fans verraten, wie sie spielen

Die japanische Videospielzeitschrift Famitsu hat 1700 Spieler darüber befragt, wie sie Elden Ring gespielt haben und was und wen sie im Zwischenland besonders mochten. Die von FrontlineJP übersetzen Ergebnisse zeigen einige klaren Favoriten. (Quelle: Famitsu/ FrontlineJP)

Fast 80 Prozent spielen entweder auf der PS4 oder der PS5, während 18 Prozent den PC gewählt haben. Die meisten Spieler haben zum Zeitpunkt der Umfrage bereits mehr als 100 Stunden gespielt und das Level 150 oder höher erreicht. Samurai und Vagabund sind mit jeweils 25 Prozent klar die beliebtesten Startklassen. Auch die Katanas sind mit deutlichem Abstand die beliebteste Waffenklasse. Auf dem zweiten Platz liegen die Großschwerter, auf dem dritten der mittelgroße Schild. Die Kampfklauen liegen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Lesetipp Beste Schwerter und ihre Fundorte

Elden Ring: Alle Spieler lieben Ranni

Die Spieler wurden auch nach dem NPC befragt, der den meisten Eindruck bei ihnen hinterlassen hat. Hier setzt sich die blaue Hexe Ranni klar an die Sitze. Der tapfere Topf Alexander und der treue Wolfskrieger Blaidd bekommen immerhin noch die Silber- und Bronzemedaille. Die Bosse liefern sich ein deutlich knapperes Rennen. General Radahn besiegt knapp seine Erzrivalin Malenia. Beide liegen deutlich vor Margit, der als erster richtiger Boss wohl für viel Frust gesorgt hat und dadurch im Gedächtnis geblieben ist.

Es gibt noch einige weitere spannende Ergebnisse. Die rotte Hölle Caelid ist den Spielern am stärksten im Gedächtnis geblieben, sie benutzen am liebsten die Imitatorträne sowie den Bluthundschritt und wenn sie aufleveln, dann priorisieren sie ihre Lebenspunkte. Das ist auch bitter nötig, um nicht von praktisch jedem Gegner im Spiel mit einem Schlag ausgeschaltet zu werden. FrontlineJP hat diese und einige weitere Ergebnisse auch in Form von Grafiken aufgearbeitet. (Quelle: FrontlineJP)