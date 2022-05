Silent Hill: Leak deutet auf Remake des besten Teils hin

Die Story von Silent Hill 2 führt in die Abgründe der menschlichen Psyche. (Bild: Konami)

Laut einem Insider auf Twitter arbeiten die Macher von The Medium aktuell an einem Remake zum Kult-Horrorspiel Silent Hill 2. Wir verraten euch, was über die vermeintliche Neuauflage bekannt ist.

Feiert Silent Hill 2 ein Comeback?

Silent Hill 2 gilt seit seinem Release im Jahr 2001 als Meilenstein im Bereich Horrorspiele. Das Game von Entwickler Team Silent und Publisher Konami wurde für seine Atmosphäre, den Soundtrack und die zermürbende Geschichte vielfach gelobt und ausgezeichnet.

Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die Gerüchte zu einem möglichen Remake auf Twitter und Reddit hohe Wellen schlagen. Laut einem Insider arbeitet das polnische Entwicklerstudio Bloober Team derzeit an einem handfesten Remake für Konami.

Laut dem Insider wurde das Remake in vielerlei Hinsicht überarbeitet. So bietet die Neuauflage angeblich neue Enden und abgewandelte Rätsel-Einlagen.

Darüber hinaus soll das Silent-Hill-2-Remake zeitexklusiv für die PlayStation erscheinen und erst im Anschluss seinen Weg auf die Xbox und den PC finden.

Das ist aber noch nicht alles! Das Remake soll lediglich eins von gleich mehreren Silent-Hill-Projekten sein, die sich aktuell in Entwicklung befinden. So können sich Fans der Reihe laut dem Insider auch auf einen neuen Hauptteil freuen, sowie auf einige Spin-Offs.

Da es sich hierbei aber vorerst nur um Gerüchte handelt, sind sämtliche Angaben mit Vorsicht zu genießen.

Wer steckt hinter dem Remake?

Das Entwicklerstudio Bloober Team hat sich in den letzten sechs Jahren auf die Entwicklung von psychologischen Horrorspielen konzentriert. Besonders bekannt ist das polnische Studio vor allem für die beiden Layers-of-Fear-Teile, das Blair-Witch-Spiel von 2019 und The Medium.

Besonders das letztgenannte Spiel hat starke Silent-Hill-Vibes und war für Konami vielleicht ausschlaggebend, um die traditionsreiche Marke an das westliche Studio abzugeben.