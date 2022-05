PS2-Klassiker: Feiern düstere JRPGs bald ein Comeback?

Kehrt die Shadow-Hearts-Reihe schon bald zurück? (Bild: Universal Entertainment)

Wer japanische Rollenspiele liebt, der hat wahrscheinlich schon mal von Shadow Hearts gehört. Die düstere Reihe war auf der PlayStation 2 eine feste Größe, geriet dann aber in Vergessenheit. Zumindest bis jetzt. Wir erklären euch, was es mit den neuesten Spekulationen auf sich.

Shadow Hearts auf der PS5?

Nicht jede große Reihe schafft den Sprung auf die nächste Konsolen-Generation. So zum Beispiel Shadow Hearts. Nach Shadow Hearts: From the New World aus dem Jahr 2005 wurde es still um die düsteren Rollenspiele aus Fernost.

Jetzt ist die Reihe allerdings wieder ein Gesprächsthema, denn der verantwortliche Publisher hat vor kurzem das Trademark von Shadow Hearts erneuern lassen. Ist das vielleicht ein Hinweis auf ein baldiges Comeback der Reihe?

Shadow Hearts - Trailer

Ein offizielles Statement, warum das Trademark erneuert wurde, gibt es aktuell jedenfalls nicht. Es könnte sich also auch bloß um ein Standardprozedere handeln, damit die Rechte beim aktuellen Publisher bleiben.

Dennoch spekulieren Fans der PlayStation-Klassiker über andere Möglichkeiten. Vielleicht befindet sich ja ein Remake in der Entwicklung? Oder aber, und das ist derzeit am wahrscheinlichsten, die PS2-Spiele werden über das neue PlayStation-Plus-Programm wieder zugänglich gemacht.

In dem neuen, dreistufigen Abo-Modell haben Spieler unter anderem Zugriff auf Klassiker aus der PS1-, der PS2- und der PS3-Ära. Ein Comeback in digitaler Form wäre also denkbar.

Eine HD-Collection auf Retail-Basis oder aber ein komplettes Remake sind dagegen eher unwahrscheinlich, dafür ist die Marke inzwischen zu unbekannt.

Das müsst ihr über Shadow Hearts wissen

Die Shadow-Hearts-Reihe umfasst aktuell vier Teile, die da wären:

Koudelka (1999)

Shadow Hearts (2001)

Shadow Hearts: Covenant (2004)

Shadow Hearts: From the New World (2005)

Besonders Shadow Hearts und Shadow Hearts: Covenant haben den Ruf der Reihe als düstere Rollenspiel-Perlen maßgeblich geprägt. So hat sich Shadow Hearts für die PlayStation 2 auch zu einer echten Rarität entwickelt für die ihr auf eBay zwischen 100 und 200 Euro zahlen müsst.