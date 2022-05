Mario, Pokémon & mehr: 8 Nintendo-Switch-Käufe, die ihr bereut

Nintendo Switch: Diese 8 Fehlkäufe habt ihr sofort bereut. (Bildquelle: GIGA / 5M_photos, Getty Images)

Die Nintendo Switch kann auf zahlreiche Top-Spiele stolz sein. Allerdings bietet die Plattform auch einige Games, die ihr direkt nach dem Kauf zurückgeben wolltet. Wir zeigen euch hier die 8 Fehlkäufe, die ihr auf der Nintendo Switch am meisten bereut habt.

Nintendo Switch: 8 Enttäuschungen

Der Nintendo eShop ist mittlerweile so riesig, dass man in dem Spiele-Ozean schnell mal den Überblick darüber verliert. Welche Spiele sind tatsächlich gut und welche lohnen sich eher nicht? Auf der Suche nach dem nächsten Handheld-Hit tappen viele in die Fallen der Entwickler und kaufen teilweise überteuerte Spiele, die ihren Preis nicht wert sind.

Wir haben Kommentare auf Reddit für euch durchforstet um die größten Fehlkäufe von Switch-Spielern ausfindig zu machen. Werft einen Blick auf unsere Bilderstrecke um zu erfahren, bei welchen Spielen ihr vorsichtig sein solltet:

Von hauseigenen Spielen der Marke Nintendo bis hin zu Indies: In unserer Liste befinden sich die verschiedensten Games, für die Spieler viel zu viel Geld bezahlt haben. Stimmt ihr der Liste zu oder habt ihr eigene Fehlkäufe hinzuzufügen?