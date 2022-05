Stardew Valley trifft Zauberei: Neues Pixelgame trendet auf Steam

Little Witch in the Woods: Offizieller Launch-Trailer zum Early Access

Beim Blick in die Besteller von Steam finden sich vor allen Dingen hochkarätige Blockbuster und auch so manche Dauerbrenner. Doch nun schleicht sich ein bezauberndes Pixelgame auf die Top-Plätze und scheint die Herzen der PC-Spieler im Sturm zu erobern. Ihr spielt eine kleine Hexe und müsst euren Alltag in echter Stardew-Valley-Manier meistern.

Steam-Topseller: Niedliches RPG schiebt sich vor Elden Ring

In den letzten Wochen dominierten vor allen Dingen das Steam Deck und Elden Ring die Bestseller der Plattform Steam. Jetzt schiebt sich allerdings ein neues Rollenspiel im Pixelstil auf den zweiten Platz: Little Witch in the Woods (Quelle: Steam).

Das niedliche RPG ist am 17. Mai in die Early-Access-Phase gestartet und lässt euch in die Rolle der kleinen Hexe Ellie schlüpfen.

Der visuelle Stil und die Atmosphäre erinnern dabei stark an das beliebte Stardew Valley. Statt den Tätigkeiten eines Farmers nachzugehen, müsst ihr hier allerdings in die Welt der Magie abtauchen.

Was erwartet euch in Little Witch in the Woods?

Als Zauberlehrling müsst ihr der Story folgen, um eure Ausbildung in der Magie abzuschließen. Während ihr eure Zauber übt, begegnet ihr vielen Charakteren im Dorf, mit denen ihr ähnlich wie in Stardew Valley Beziehungen aufbauen müsst.

Erkundet die verwunschenen Wälder, trefft Kreaturen, findet verborgene Geheimnisse und sammelt Materialien, um hilfreiche Tränke zu craften.

Später sollen noch weitere alltägliche Aktivitäten wie Angeln dazukommen. Die Early-Access-Version umfasst zurzeit etwa fünf Stunden an Inhalten und soll 2023 vollständig veröffentlicht werden.

Was sagen die Spieler zu Little Witch in the Woods?

Das süße Indie-Spiel weist zurzeit noch recht wenige Rezensionen auf, allerdings bewerten 88 Prozent der Spielenden es als positiv.

Das simple Crafting-System und die reichhaltige Story stechen für die meisten positiv hervor. Die Optik und Benutzeroberfläche werden ebenfalls gelobt. Viele haben sich schon in die Persönlichkeiten der einzelnen Charaktere verliebt. Bis auf wenige Ausnahmen scheint es technisch auch rund zu laufen.

Ein Kritikpunkt vieler Spieler ist die Steuerung, welche aktuell noch nicht geändert werden kann. Ihr steuert mit den Pfeiltasten, was viele stört.

Aktuell ist Little Witch in the Woods auch mit einem kleinen Rabatt zu erhalten, was den Preis auf knapp 12 Euro senkt:

Little Witch in the Woods auf Steam

