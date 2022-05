Pokémon: 26 Jahre nach dem Debüt erwähnt Ash zum ersten Mal seinen Vater

Pokémon: Ash erwähnt zum ersten Mal seinen Vater. (Bildquelle: Nintendo / Khosrork, Getty Images)

26 Jahre nach seinem ersten Auftritt erwähnt Ash endlich seinen Vater. Im 23. Film der Pokémon-Reihe kommt der Protagonist zum ersten Mal in dieser Hinsicht auf seinen familiären Hintergrund zu sprechen. Werden Pokémon-Fans bald noch mehr erfahren?

Pokémon: Wer ist Ashs Vater?

Als Protagonist des Pokémon-Anime schlägt sich Ash mithilfe seines niedlichen Pikachus und einem stetig wechselnden Team an Pokémon und Begleitern durch die Welt. Über seine Familie ist bisher nicht allzu viel bekannt: Zuschauer kennen lediglich Ashs Mutter, Delia Ketchum, welche eine sehr enge Beziehung zu ihrem Pantimos zu hegen scheint – Könnte dieses ein Ersatz für ihren Mann sein?

Seit dem Beginn der Serie im Jahr 1997 wird Ashs Vater, oder eher seine Abwesenheit, nicht thematisiert. 26 Jahre lang fragen sich Fans deswegen bereits, was es damit auf sich hat: Befindet sich Ashs Vater auf seiner eigenen Reise oder ist er womöglich verstorben? In einem Film der letzten Jahre spricht Ash zum ersten Mal über ihn.

Was passiert im Film?

Im Pokémon-Film „Geheimnisse des Dschungels“ äußert sich Ash nun endlich zu seinem Vater. Im 23. Film der Reihe geht es vor allem um familiäre Bindungen. Als Ash also im Dschungel ein Menschenkind findet, das vom Pokémon Zarude großgezogen wird, will er dem Jungen den Rat seines eigenen Vaters mit auf den Weg geben.

Den Film könnt ihr euch auf Netflix anschauen.

„Als ich klein war, lachten meine Freunde mich aufgrund meiner Träume aus. Immer wenn ich dann anfing deswegen zu schmollen, sagte mein Papa mir folgendes: Die Karte zu deinen Träumen befindet sich in dir. Wenn du jetzt aufgibst, dann werden deine Träume auch nicht wahr.“

Damit ist also klar, dass Ash seinen Vater zumindest kennengelernt hat. Was mit ihm passiert ist, ist damit immer noch nicht geklärt, ebnet aber den Weg für zukünftige Auseinandersetzungen mit dem Thema. Vielleicht werden in den nächsten Jahren ja noch die restlichen Fragen der Fans beantwortet.

